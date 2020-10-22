الكلاب المدربة تقوم بدور رائع في الجيش والشرطة السعودية... فيديو

تعتمد الجيوش الحديثة على امتلاك أحدث التقنيات العسكرية برا وبحرا وجوا وتقوم بتدريب أفرادها ليكونوا على أعلى درجات الاحترافية القتالية، التي تمكنهم من الوصول للعدو والقضاء عليه.

ورغم ذلك فهناك شيء آخر يقوم بأدوار كبيرة داخل تلك الجيوش ويرجع تاريخ الاعتماد عليه لعقود مضت خاصة خلال الحربين العالميتين، وهي الكلاب المدربة، التي يمكنها مساعدة الجنود في البر والبحر.

ويشير الرمز "كيه - 9" إلى وحدات عسكرية تعتمد على استخدام الكلاب المدربة في إتمام العديد من المهام العسكرية سواء مع قوات الشرطة أو الجيش.

وتكون تلك الكلاب قادرة على تنفيذ بعض المهام مثل الإنقاذ واستكشاف المواقع المعادية ومرافقة الجنود في ميادين القتال.

ويظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية السعودية لقطات رائعة لما تقوم به الكلاب البوليسية في مساعدة الجنود خاصة في قوات حرس الحدود العاملة في المناطق البرية وأيضا التي تعمل في المناطق الساحلية، حيث يكون له دور كبير في العديد من العلميات بينها إنقاذ الغرقى.

وعلقت الصفحة الرسمية للداخلية السعودية، على "تويتر" بعبارة: "الوسائل الأمنية الحية "K9" في حرس الحدود السعودي تسهم في البحث والإنقاذ برا وبحرا".