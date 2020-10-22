معلومات تكشف للمرة الأولى عن الرجل الثاني الذي ظهر في حياة ياسمين صبري

أثارت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ نشر صور لها وفيديوهات برفقة شاب غير زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وكشف برنامج "Et" بالعربي، الذي يعرض على فصائية mbc، عن هوية هذا الشاب، مؤكدا أن من كان معها هو شقيقها من والدتها يدعى رئيس، ويعيش في بريطانيا، وقرر أن يقضي الإجازة في مصر برفقة شقيقته ياسمين صبري.

وتزوجت الفنانة المصرية ياسمين صبري، من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، في أبريل/ نيسان الماضي، ويشار إلى أن آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في رمضان الماضي.