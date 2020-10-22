محمد رمضان يثير الجدل مجددا بـ"تعدد الزوجات"... فيديو

عاد الفنان المصري، محمد رمضان، لإثارة الجدل، مجددا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المرة بأحدث أغانيه المصورة.

وطرح رمضان عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا له، وهو يجلس داخل سيارة فارهة في الإمارات العربية المتحدة، وأشار إلى أنه من تحضيرات أحدث أغانيه المصورة "الشرع حلل أربعة".

وأثار اسم أغنية محمد رمضان الجديدة الجدل بين مستخدمي "السوشيال ميديا"، وزعموا أنها تحرض على تعدد الزوجات، خاصة وأن اسم الأغنية مستوحى من جملة يستخدمها كل من يبرر الزواج مرة أخرى.

وعبر العديد من جمهور محمد رمضان عن رفضهم للأغنية، إذ طلبت إحدى المعجبات عبر "إنستغرام" من شقيق رمضان أن ينصحه بعدم تقديم هذه الفكرة بدلا من تشجيعه، بينما تساءل آخر إن كان الفنان المصري ينوي الزواج مرة أخرى، وكتبت متابعة أخرى لرمضان، أن كل النساء سيكرهونه بعد تقديم هذه الأغنية.

يشار إلى أن محمد رمضان عبر عن رفضه لقرار السلطات التونسية بمنع تعدد الزوجات، معربا عن معارضته لأي قوانين تخالف ما أحله الله، في حين رفض فكرة الزواج بأخرى بجانب زوجته، وذلك في لقاء أجري معه في أغسطس/ آب 2017 لبرنامج "شباب توك"، المذاع على فضائية "دويتشه فيله".

وقال موضحا، آنذاك: "أنا ضد فكرة الزواج الثاني، ولكن ضد مخالفة كلام ربنا، الله عز وجل سمح بتعدد الزوجات، وأنا شخصيا عمري ما أتجوز تاني على زوجتي، وفي نفس الوقت لا أحب أي قرار يمنع كلام ما أجازه الله تعالى".

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يشار إلى أن محمد رمضان متزوج من زوجته نسرين منذ عام 2012، وأنجب منها ثلاثة أبناء، هم حنين وعلى وكنز.