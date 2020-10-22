هاني شاكر يقلد حسن شاكوش في أغنية "بنت الجيران" ويثير تفاعلا واسعا... فيديو

أثار نقيب الموسيقيين المصريين، الفنان هاني شاكر، تفاعلا واسعا بعد طرح إعلان أحدث لقاءاته التلفزيونية في برنامج "السيرة"، من تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني، الذي يذاع الجمعة والسبت.

ويظهر هاني شاكر في الإعلان وهو يؤدي أغنية المهرجانات المصرية الشعبية "بنت الجيران"، ثم يقلد صوت صاحبها حسن شاكوش، الأمر الذي أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

استنونا في حلقة مميزة من برنامج #السيرة مع أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر الجمعة 11 مساءً على dmc pic.twitter.com/K0VQ03rtWF — dmctv (@dmctv) October 21, 2020

​وفيما اعتبره سخرية منه على حسن شاكوش، كتب مغرد على موقع "تويتر" لهاني شاكر مستنكرا ما فعله: "مش تقول إنك عايز تغني الأغنيه يا أستاذ هاني شاكر بدل الهري ده، وبعدين حسن شاكوش ممكن يرفع عليك قضيه من السخرية دي".

مش تقول انك عايز تغني الاغنيه ياستاذ #هاني_شاكر بدل الهري ده

وبعدين #حسن_شاكوش ممكن يرفع عليك قضيه من السخرية دي pic.twitter.com/KlUl9eayUT — الغواص (@M3t07saaa) October 21, 2020

​يشار إلى أن مطرب المهرجانات المصري، حسن شاكوش، تقدم مؤخرا للجنة اختبارات نقابة الموسيقيين المصريين، لكنه لم يقدم شهادة تفيد بأنه "متعلم"، فقامت اللجنة باستكتابه ونجح فيها بنسبة 70%.

وذكر مصدر من النقابة، أمس الأربعاء، أن اللجنة لم تصدر أي نتيجة حتى الآن لأنها لم تنته من عملها، وبعد انتهائها ستعرض قرارتها على الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، للموافقة عليها، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وكان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارا في شهر فبراير/ شباط بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات الشعبية نهائيا

وصدر القرار بعد ساعات من الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه "أشرب خمور وحشيش".

وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، جاء في البيان أنه: "على جميع المنشأت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار ستقوم النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء".