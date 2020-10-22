هدية غيرة منتظرة لكيم كارداشيان من زوجها وأسرتها في عيد ميلادها الـ40... فيديو

صُدمت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء كيم كارداشيان من هدية زوجها، المغني، كانيى ويست، وبقية أفراد عائلتها لها، بمناسبة عيد ميلادها الـ40.

وكانت خطط كيم كارداشيان الخاصة بالاحتفال بعيد ميلادها الـ40 ألغيت بسبب فيروس "كورونا" المستجد، الذي ينصح الأطباء بتطبيق سياسة "التباعد الاجتماعي" خوفا من الإصابة به، لكن كان لزوجها وأسرتها خطط أخرى لها، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وكانت البداية بتلقي كيم كارداشيان أمرا من أسرتها بالقدوم إلى حفلة ما وهي متأنقة بالكامل من أجل خضوعها لجلسة تصوير، لكن عند وصولها المكان فوجئت بهدية عيد ميلادها التي أعدت لها، وهي عبارة عن إعادة خلق لمشاهد من كل حفلات عيد ميلادها السابقة.

وعندما وصلت كيم كارداشيان، فوجئت ببالونات وأحصنة أعادت إلى ذهنها عيد ميلادها الأول، لتدرك أن الأمر غير متعلق تماما بجلسة تصوير.

وتم تصميم المكان، الذي تم مراعاة فيه إجراءات السلامة الاحترازية من فيروس "كورونا" المستجد، ليعيد خلق مناسبات مختلفة من أعياد ميلادها، منها حفل تم إحياؤه بالتزامن مع عيد "الهالوين"، ونفس السيارة التي اشترتها والدتها لها في عيد ميلادها الـ16.

View this post on Instagram Happy birthday kim 😭❤️ A post shared by Khloe Kardashian News (@khloesnapchats) on Oct 21, 2020 at 3:34pm PDT

كما تم في حفل عيد ميلاده كيم كارداشيان الـ40 عرض مشاهد من حفلات عيد ميلادها السابقة، والتي صورها لها والدها الراحل، المحامي روبرت كارداشيان.

وكان كاني ويست زوج كيم كارداشيان يقف بجوارها خلال تعرضها لمفاجآت حفل عيد ميلادها، والذي شاركت فيه كل شقيقاتها.

I love you so much 🤍 https://t.co/XPF3aZzQiG — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 21, 2020

وشارك ويست عبر حسابه على موقع "تويتر" صورة تجمعه بزوجته كيم كارداشيان بمناسبة عيد ميلادها الـ40، تعود إلى مناسبة طلب يده منها في استاد خال تماما في سان فرانسيسكو، وردت عليه: "أحبك للغاية".