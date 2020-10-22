خبير تغذية: هذه الأطعمة تمنحك السعادة وتحميك من الاكتئاب

كشف خبير تغذية عن مجموعة من الأطعمة التي تعطي شعورا بالسعادة وتساعد في تحسين الحالة المزاجية بعد تناولها.

ونقلت بوابة "أخبار اليوم"، المصرية عن أخصائي التغذية أحمد فرغلي أن بعض الأطعمة ثبتت علميا قدرتها على تحقيق السعادة والإيجابية.

وأوضح أن هذه الأطعمة هي:

سمك السلمون

وهو غني بالأحماض الدهنية والأوميغا 3 الضرورية لسلامة الجهاز العصبي وتحسين الحالة المزاجية وعلاج الاكتئاب، بالإضافة إلى أنه غني بفيتامين n B12 الضروري لزياده إنتاج هرمون السعادة.

السبانخ

غنية جدا بحمض الفوليك والمعروف بقدرته على تقليل الإرهاق والاكتئاب، كما أن السبانخ غنية جدا بالمغنيسيوم الضروري لإنتاج هرمون السعادة.

الدجاج والديك الرومي

تحتوي لحومها على العديد من الأحماض الأمينية بعضها ضروري لتصنيع هرمون السعادة بجانب الهرمون الذي يساعد الجسم في محاربه الضغوط النفسية، ويساعد الجسم في إنتاج الهرمونات المسؤولة عن الهدوء والراحة النفسية.

الجوز البرازيلي

غنية بالسيلينيوم الضروري لسلامة الغده الدرقية، التي تعتبر أمراضها من أهم أسباب الأمراض النفسية.

الشوكولاتة الداكنة

الشكولاتة التي تحتوي مكوناتها على الأقل 85% من الكاكاو الخام، تحفز الدماغ على إنتاج هرمون الإندورفين، وتقلل بذلك الضغوط العصبية وتعطي الشعور بالهدوء.

الفلفل الحار

يعطي الطعام الحار في الأغلب شعورا بالسعادة خاصة للأشخاص المعتادين عليه، ويعود ذلك إلى غناه بمادة Capsaicin والتي بدورها ترتبط بمستقبلات الألم وتوقف عملها.