عالمة روسية: المدخنون أكثرعرضة للإصابة بكورونا بسبب قنوات التنفس

كشفت الأكاديمية الروسية، أريج توتوستوليان، اليوم الجمعة، أن المدخنين هم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت توتوستوليان خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إن فيروس كورونا المستجد قادر على إصابة الإنسان عبر قنوات التنفس، وهذا ما يعرض المدخنين إلى خطر الإصابة بالفيروس أكثر من غيرهم، وذلك بسبب تزايد قنوات التنفس لديهم أكثر من غيرهم.

وأشارت توتوستوليان أن فيروس كورونا يتكاثر في الجسم فقط إذا تمكن من اختراق الخلايا من البوابة الرئيسية وهي هذه القنوات الموجودة لدى كل إنسان، قائلة إن "المدخنين لديهم تمثيل أعلى بكثير لمستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 من غير المدخنين".

وأوضحت الخبيرة الروسية أن هذا يدحض البيان والدراسة الصادرة بأن التدخين يفترض أنه يقي من فيروس كورونا المستجد.