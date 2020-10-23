حقيقة القبض على حسن شاكوش وحمو بيكا... فيديو

نفى مطرب أغاني المهرجانات حسن شاكوش الأنباء التي تداولت حول إلقاء القبض عليه بسبب مخالفته لقرار الحكومة المصرية وإقامة حفلات في ظل وباء كورونا.

وكتب شاكوش عبر حسابه الشخصي بـ"فيسبوك": "أنا الحمدلله بخير ومفيش أي حاجة صح من الخبر اللي نزل. خبر كذب".

كما نشر فيديو لايف من داخل سيارته ليؤكد عدم صحة الخبر ويرد على مروجي هذه الشائعة.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وسائل إعلام محلية عن منظم حفلات، قوله إن "شرطة المصنفات الفنية ألقت القبض على حسن شاكوش وحمو بيكا في إحدى الفيلات بسبب غنائهما دون تصاريح، وفي أوقات مخالفة لقرارات مجلس الوزراء، كما تم مداهمة عدد من الفيلات التي تقيم حفلات بعد الساعة الثانية عشر صباحا".