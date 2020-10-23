معلمة سعودية توصل "لاب توب" بمحول كهربائي عام لتدريس طالباتها... فيديو

أثار مقطع فيديو تظهر فيه معلمة سعودية توصل الكهرباء من محول في الشارع لتشغيل جهاز الحاسوب الخاص بها، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

ويظهر في المقطع المتداول المعلمة وقد وصلت جهاز الحاسوب المحمول بالكهرباء المأخوذة من المحول الكهربائي العام، وتبدأ بأخذ أسماء الحضور والغياب في منطقة شبه خالية من حولها.

ليست مضطره هذي المعلمه للمخاطره بنفسها من شأن تعطي الحصه حتى لو يوجد تعميم من الوزاره وحتى لو توجد رقابه على المنصه فحياتك أولى والحمد لله على السلامة ..



#معلمة_تمد_الكهرباء_عبر_محول pic.twitter.com/SpB94SNR8q — ‏‏﮼ ALI al-Hilali (@akoooas_1_wahed) October 23, 2020

وعقبت شركة الكهرباء السعودية في تغريدة على صفحتها الرسمية بـ"تويتر"، قالت فيه: "تعليقاً على المقطع المتداول لمعلمة تمد الكهرباء عبر محول.. السعودية للكهرباء: الاقتراب من معدات الشركة ومحطات التحويل وغرف الكهرباء خطر حقيقي".

تعليقاً على المقطع المتداول لمعلمة تمد الكهرباء عبر محول..

#السعودية_للكهرباء : الاقتراب من معدات الشركة ومحطات التحويل وغرف الكهرباء خطر حقيقي ولا يجب أن يتعامل معها سوى الفنيين والمختصين الذين يطبقون كافة إجراءات السلامة، ومرخصين من قبل الشركة أو المقاولين التابعين لها. — السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) October 22, 2020

وأضافت: "لا يجب أن يتعامل معها سوى الفنيين والمختصين الذين يطبقون كافة إجراءات السلامة، ومرخصين من قبل الشركة أو المقاولين التابعين لها".

ترى واضح جدا انها انسانة بسيطة اتركو عنكم اللغط والحسد حتى لو اشتهرت ايش دخلكم خليها تشتهر تحسدون الاعمى ع كبر عيونه

عقبال تكريمها يادا المعلم اللي قاعديله ع الحبة ... حتى لو غلطانه ع قلوبنا زي العسل الله يحميها حبيتها 💓 #معلمة_تمد_الكهرباء_عبر_محول — عيون النور (@iVSfYbu9KzBIWGx) October 23, 2020

وانقسم تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو المتداول بين من رحب وشكر المعلمة على جهودها وبين من لفت إلى الخطر الذي يشكله الإقدام على مثل هذه الخطوة في حين ذهب آخرون للتعليق على أداء شركة الكهرباء السعودية.