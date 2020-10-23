معلمة سعودية توصل "لاب توب" بمحول كهربائي عام لتدريس طالباتها... فيديو

ويظهر في المقطع المتداول المعلمة وقد وصلت جهاز الحاسوب المحمول بالكهرباء المأخوذة من المحول الكهربائي العام، وتبدأ بأخذ أسماء الحضور والغياب في منطقة شبه خالية من حولها.
ليست مضطره هذي المعلمه للمخاطره بنفسها من شأن تعطي الحصه حتى لو يوجد تعميم من الوزاره وحتى لو توجد رقابه على المنصه فحياتك أولى والحمد لله على السلامة ..— ﮼ ALI al-Hilali (@akoooas_1_wahed) October 23, 2020
#معلمة_تمد_الكهرباء_عبر_محول pic.twitter.com/SpB94SNR8q
وعقبت شركة الكهرباء السعودية في تغريدة على صفحتها الرسمية بـ"تويتر"، قالت فيه: "تعليقاً على المقطع المتداول لمعلمة تمد الكهرباء عبر محول.. السعودية للكهرباء: الاقتراب من معدات الشركة ومحطات التحويل وغرف الكهرباء خطر حقيقي".
تعليقاً على المقطع المتداول لمعلمة تمد الكهرباء عبر محول..— السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) October 22, 2020
#السعودية_للكهرباء : الاقتراب من معدات الشركة ومحطات التحويل وغرف الكهرباء خطر حقيقي ولا يجب أن يتعامل معها سوى الفنيين والمختصين الذين يطبقون كافة إجراءات السلامة، ومرخصين من قبل الشركة أو المقاولين التابعين لها.
وأضافت: "لا يجب أن يتعامل معها سوى الفنيين والمختصين الذين يطبقون كافة إجراءات السلامة، ومرخصين من قبل الشركة أو المقاولين التابعين لها".
ترى واضح جدا انها انسانة بسيطة اتركو عنكم اللغط والحسد حتى لو اشتهرت ايش دخلكم خليها تشتهر تحسدون الاعمى ع كبر عيونه— عيون النور (@iVSfYbu9KzBIWGx) October 23, 2020
عقبال تكريمها يادا المعلم اللي قاعديله ع الحبة ... حتى لو غلطانه ع قلوبنا زي العسل الله يحميها حبيتها 💓 #معلمة_تمد_الكهرباء_عبر_محول
وانقسم تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو المتداول بين من رحب وشكر المعلمة على جهودها وبين من لفت إلى الخطر الذي يشكله الإقدام على مثل هذه الخطوة في حين ذهب آخرون للتعليق على أداء شركة الكهرباء السعودية.
#معلمة_تمد_الكهرباء_عبر_محول يامعلمة يافاضلة كيف أقدمتي على ذلك الفعل الخطير وتعلمين أنك مربية أجيال وبفعلتك سيتعلمها الكثير من الأطفال ويعملها فأنتي قدوتهم، نعلم مدى حرصك على إيصال رسألتك ولكن ليست بهذه الطريقة .— A.Maher (@b7r_o1) October 23, 2020
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