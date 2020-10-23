نوال الزغبي تعلق على تكليف الحريري: هذه فرصته الأخيرة

علقت المغنية نوال الزغبي على تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة في لبنان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وشاركت الزغبي تغريدة الصحافي علي حمادة التي تقول: "الحريري رئيساً مكلّفاً بنهاية نهار اليوم، وبصرف النظر عن عدد الأصوات الّتي سيحصل عليها، لا بد من التذكير أن رؤساء كثيرين حصلوا في السابق على أصوات فاقت المئة ولم تنجح حكوماتهم: إذاً ليست العبرة في الـ "سكور" بل في ما سيتبع من تأليف، ثم عمل حكومي".

وكتبت المغنية ردا على الصحافي: "ليس من المهم أن يكون رئيساً مكلفاً! المهم أن ينقذ البلد! لأن الناس لم تعد تثق بكل هذه الأسماء! هذه فرصته الأخيرة".

مش مهم يكون رئيسا مكلفا!!!المهم ينقذ البلد!!!لان الناس ما بقى عندا ثقة بكل هالاسماء!! هيدي فرصتو الاخيرة🙏🥰 https://t.co/0s2O669RCu — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) October 22, 2020

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون، سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعدما صوت له نحو 65 نائبًا من أصل 128 في الاستشارات النيابية.

وأوضح حساب الرئاسة على موقع "تويتر" أن الحريري وصل إلى قصر بعبدا بعد تكليفه بالمهمة.

من جهته، أكد رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، أنه سيعمل على تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، مشيرا إلى أن مهمتها ستكون تطبيق الإصلاحات الواردة في المبادرة الفرنسية.