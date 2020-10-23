"فستق"... ولادة جرو نادر بلون أخضر في إيطاليا

وبحسب وكالة "بي بي سي"، فقد ولدت كلبة الفلاح الإيطالي كريستيان مالوتشي بشكل غير متوقع جروا أخضر اللون.

وأطلق الفلاح على الجرو الجديد اسم "فستق".

وولدت الكلبة في المزرعة الكائنة في جزيرة سردينيا، خمسة جراء، أربعة منها لها لون الأم، أما الخامس، فستق، فولد بلون فريد.

ويعتبر هذا اللون في الكلاب نادر جدا، ويعتقد أنه نتيجة صبغة خاصة احتك بها الجرو في رحم أمه تدعى بيليفردين".

لكن اللون الفستقي بدأ يخبو وسوف يستمر في ذلك.

وقرر الفلاح الإيطالي أن يقدم جميع الجراء كهدايا باستثناء "فستق"، الذي قرر الاحتفاظ به لاستخدامه في رعي الماشية.

وينظر إلى اللون الأخضر على أنه لون الأمل والحظ ، كما قال مالوتشي، وأضاف: "وهذا شيء نحتاجه كثيرا في عام 2020".