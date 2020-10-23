ثور هارب يثير الذعر في السعودية والشرطة تتدخل... فيديو وصور

أثار ثور هارب حالة من الذعر، في طرق بريدة، اليوم الجمعة، بعد تحطيمه عددا من السيارات.

ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عددا من المقاطع والصور، التي ترصد الثور الهارب يتجول في أحياء شرق مدينة بريدة.

استنفر ثور هارب دوريات مرور القصيم فجر الجمعة ووفقا للتفاصيل فقد باشرت دوريات مرورالقصيم حالة (ثور هارب ) يتجول بين الطرق السريعه والأحياء في شرق مدينة بريدة محدثا أضرار لبعض المركبات والسيارات المرورية.

وتشير بعض المعلومات إلى أن الثور الهارب فر من مدينة أنعام بريدة pic.twitter.com/5yi0uWwfRR — صحيفة المملكة اليوم (@mmlaaka) October 23, 2020

وتضمنت المقاطع قيام مرور منطقة القصيم في محافظة بريدة، بالتدخل والسيطرة على الثور الهارب.

فجر اليوم الجمعة..

باشرت دوريات مرور منطقة القصيم حالة (ثور هارب) يتجول بين الطرق السريعة والأحياء في شرق مدينة بريدة، محدثاً بذلك أضرارا لبعض المركبات.

.

وقد بذلت دوريات المرور جهوداً كبيرة للحد من حركة (الثور الهارب)، فيما تعاملت أمانة القصيم مع البلاغ. pic.twitter.com/QF7EF1rmLK — فهد سعود العنزي (@fahad_059) October 23, 2020

وأكد مغردون على مواقع التواصل أن الحادث وقع، صباح اليوم الجمعة، وأن دوريات من مرور منطقة القصيم باشرت حالة هروب الثور، وذلك عقب ورود بلاغ لأمانة منطقة القصيم.

وتم رصد الثور الهارب وهو يتجول على الطرقات السريعة وفي أحياء شرق مدينة بريدة محدثًا تلفيات ببعض المركبات، وتم في النهاية الإمساك به.