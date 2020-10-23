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    الفنان المصري حمادة هلال

    حمادة هلال ردا على أغنية محمد رمضان: لن أعطي فرصة لأحد بأن يأخذ مجهودي

    © AFP 2020 / AMR AHMAD
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    كشف الفنان المصري، حمادة هلال، عن مفاجأة تتعلق بأحدث أغاني مواطنه الفنان، محمد رمضان، التي يحضر لها حاليا، وهي أنه انتهى منذ فترة من تسجيل أغنية تحمل نفس اسمها.

    وأشار هلال في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" إلى أن أغنية "الشرع محللي أربعة" هي موجودة معه بتنازلاتها منذ حوالي 3 أشهر وكان من المفترض أن يطرحها، ولكنه أجلها بسبب ظروف خاصة تعرض لها.

    المطرب المصري حمادة هلال
    © AFP 2020 / AMRO MARAGHI
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    وتابع أنه كان من المقرر أن يطرح هذه الأيام أغنيته الجديدة "طحن بطحن"، لكنه "فوجئ بمجهود يضيع وفكرة أغنية يتم أخذها"، رافضا أن يعتبر ذلك سرقة لأنه اتهام كبير.

    وفيما رجح حمادة هلال للبرنامج أن "يكون تشابه اسم أغنية محمد رمضان "الشرع محللي أربعة" مع اسم أغنيته توارد أفكار، فقد أكد أن "هذه أغنية تعبنا فيها جدا وعملنا عليها، ولن أعطي فرصة لأحد بأن يأخذ مجهودي".

    وكان محمد رمضان أعلن مؤخرا لجمهوره عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أنه يصور حاليا أغنيته الجديدة "الشرع حلل أربعة" في الإمارات العربية المتحدة.

    وأثار اسم أغنية محمد رمضان الجديدة الجدل بين مستخدمي "السوشيال ميديا"، وزعموا أنها تحرض على تعدد الزوجات، خاصة وأن اسم الأغنية مستوحى من جملة يستخدمها كل من يبرر الزواج مرة أخرى.

    وعبر العديد من جمهور محمد رمضان عن رفضهم للأغنية، إذ طلبت إحدى المعجبات عبر "إنستغرام" من شقيق رمضان أن ينصحه بعدم تقديم هذه الفكرة بدلا من تشجيعه، بينما تساءل آخر إن كان الفنان المصري ينوي الزواج مرة أخرى، وكتبت متابعة أخرى لرمضان، أن كل النساء سيكرهونه بعد تقديم هذه الأغنية.

    يشار إلى أن محمد رمضان طرح 30 أغنية خلال عامين، وكان آخرها "يا حبيبي"، التي يتعاون فيها مع النجم العالمى ميتر جيمس، واجتازت حاجز الـ20 مليون مشاهدة فى أسبوعين منذ طرحها عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" للفيديوهات، وصورها في إمارة دبي الخليجية.

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    الكلمات الدلالية:
    أغنية, مشاهير, منوعات, مصر, محمد رمضان
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