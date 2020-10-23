كواليس ما قبل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي... صور وفيديو

تنطلق مساء اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور العديد من الفنانين والفنانات، في تحدي لجائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وشاركت المذيعة المصرية، بوسي شلبي، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع مصورة لها مع عدد من الفنانين أثناء تواجدهم في مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، استعدادا لحضور حفل افتتاح المهرجان الليلة، ومن أبرزهم، شيري عادل، والفنان الأردني، منذر رياحنة، وروجينا.

View this post on Instagram @solaf.mamar @elgounafilmfestivalofficial #المحور A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Oct 23, 2020 at 1:22am PDT

View this post on Instagram @elgounafilmfestivalofficial @rogenaofficial A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Oct 23, 2020 at 12:18am PDT

كما نشرت المذيعة المصرية، إنجي علي مقاطع مصورة طريفة من كواليس ما قبل حفل الافتتاح، والتي تجمعها مع فنانين مثل أحمد داوود وزوجته علا رشدي.

View this post on Instagram A post shared by Inji Ali (@injialiofficial) on Oct 23, 2020 at 6:30am PDT

View this post on Instagram @amrmansi @nardineffarag @marvetto @elgounafilmfestivalofficial @orange_egypt @flamenia A post shared by Inji Ali (@injialiofficial) on Oct 23, 2020 at 3:44am PDT

كما شاركت الحسابات الرسمية لفضائية "أون إي" المصرية، الحاصلة على حق التغطية الحصرية للمهرجان، صورا من استعداداتها لحفل الافتتاح.

استنوناااا بعد قليل وتغطية خاصة وحصرية في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة فقط وحصريا على شاشة #ON#GFF20 pic.twitter.com/UEngLZCeAJ — ON (@ONTVEgy) October 23, 2020

يشار إلى أن فعاليات المهرجان تنطلق، مساء اليوم، بوصول النجوم إلى السجادة الحمراء، بدءا من الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة (الثالثة مساءً بتوقيت غرينتش).

ويشارك بالمهرجان هذا العام ما يقرب من 65 فيلما سينمائيا من 45 دولة، تم توزيعها على ثلاث مسابقات رسمية للمهرجان هي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة.

كما سيكرم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الفنان المصري، خالد الصاوي، عن مشواره الفني، وذلك بمنحه جائزة مهرجان الجونة السينمائي للإنجاز الإبداعي.