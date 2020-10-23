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    الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس

    "لا يمثلني كإنسانة"... جينيفر لورانس تهاجم ترامب بشدة

    © AP Photo / Joel C Ryan
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    كشفت نجمة هوليوود الأمريكية، جينيفر لورانس، عن المرشح الذي ستصوت له في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

    وأكدت في مقابلة مع إذاعة "Absolutely Not"، أنها نشأت كجمهورية، إلا أن موقفها السياسي تغير بشكل كبير منذ تولي دونالد ترامب رئاسة البلاد، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

    الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس
    © AFP 2020 / -
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    وقالت إنها ستدلي بصوتها في الانتخابات لمرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن ونائبته، كمالا هاريس، وذلك "لأن دونالد ترامب كان وسيستمر في وضع نفسه ومصلحته أمام سلامة ورفاهية أمريكا"، بحسب قولها.

    وتابعت "إنه لا يمثل قيمي كأمريكية، والأهم من ذلك كإنسانة".

    واعترفت جينيفر لورانس (30 عاما) الحائزة على جائزة أوسكار، في المقابلة الإذاعية بعدم حبها للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قائلة عنه: "هذا رئيس تم عزله، وانتهك العديد من القوانين، ورفض إدانة تفوق البيض على السود، لقد تسبب في تغيير منظوري للسياسة".

    وقارنت لورانس بين رئاسة ترامب بشكل سلبي مع رئاسة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، موضحة أنه "في ظل الأخير ستمر أيام وربما أسابيع دون تفكير الناس في الرئيس لأن كل شيء سيكون على ما يرام بشكل عام".

    كما صرحت جينيفر لورانس في المقابلة أنها صوتت لجون ماكين في المرة الأولى التي كانت مؤهلة فيها للتصويت بانتخابات رئاسية.

    وأعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، يوم 19 أغسطس/ آب، ترشيح جو بايدن رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، وأكد بايدن يوم 21 أغسطس، قبوله رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة.

    ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، التي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري مع جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، وهما أبرز المرشحين في تلك الانتخابات.

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    الكلمات الدلالية:
    الانتخابات الأمريكية 2020, أمريكا, جو بايدن, دونالد ترامب, جنيفر لورانس, جينيفرلورانس
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