ياسمين صبري وجومانا مراد وآسر ياسين وزوجته في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي... صور وفيديو

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع مصورة لسير العديد من الفنانين على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وحضر العديد من ألمع الفنانين حفل الافتتاح، من أبرزهم ياسمين صبري، وآسر ياسين، الذي حرص على الحضور بصحبة زوجته وابنيهما، كذلك رانيا يوسف والفنانة السورية جومانا مراد وزوجها ربيع بسيسو، وحورية فرغلي، وتارا عماد، ومنة شلبي، وغادة عادل.

كما حضر حفل الافتتاح الشقيقتان ومي سليم وميس حمدان، ويسرا، وشيرين رضا، وسمير صبري، والمخرجة إيناس الدغيدي، والإعلامية اللبنانية، ريا أبي راشد، والفنانة السورية نسرين طافش، وأمينة خليل، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير.