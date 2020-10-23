ياسمين صبري وجومانا مراد وآسر ياسين وزوجته في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي... صور وفيديو

وحضر العديد من ألمع الفنانين حفل الافتتاح، من أبرزهم ياسمين صبري، وآسر ياسين، الذي حرص على الحضور بصحبة زوجته وابنيهما، كذلك رانيا يوسف والفنانة السورية جومانا مراد وزوجها ربيع بسيسو، وحورية فرغلي، وتارا عماد، ومنة شلبي، وغادة عادل.
إطلالات رائعة لبعض نجوم العالم على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي الدولي#ON#GFF20 pic.twitter.com/5Fg8HFYoJa— ON (@ONTVEgy) October 23, 2020
من على السجادة الحمراء | لقاء خاص مع الفنانة "جومانا مراد" وزوجها "ربيع بسيسو" #ON#GFF20 pic.twitter.com/4y1NkMsSai— ON (@ONTVEgy) October 23, 2020
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#GFF20 LIVE And we're off! Our fourth annual celebration of all things film officially begins tonight with our opening festivities! Our festival is a meeting of the cinematic minds, a hub for movie makers, screen stars, fresh faces, and industry titans alike. And this year's incarnation will be no exception; the next week will be a whirlwind of premieres, powerful masterclasses, and panels that pack a punch. And it all starts now. #ElGounaFilmFestival @ElGounaRedSea #GFF @orascomdevelopment
كما حضر حفل الافتتاح الشقيقتان ومي سليم وميس حمدان، ويسرا، وشيرين رضا، وسمير صبري، والمخرجة إيناس الدغيدي، والإعلامية اللبنانية، ريا أبي راشد، والفنانة السورية نسرين طافش، وأمينة خليل، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير.
ويشارك بمهرجان الجونة السينمائي للعام الحالي ما يقرب من 65 فيلما سينمائيا من 45 دولة، تم توزيعها على ثلاث مسابقات رسمية للمهرجان هي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة.
كما سيكرم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الفنان المصري خالد الصاوي، عن مشواره الفني، وذلك بمنحه جائزة مهرجان الجونة السينمائي للإنجاز الإبداعي.
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