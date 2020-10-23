بعد مطالب بمقاطعة مهرجان الجونة بسببه... الممثل جيرارد ديبارديو يتحدث العربية في حفل الافتتاح

حضر الممثل الفرنسي، جيرارد دي بارديو، حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، وذلك وسط مطالب جهات مصرية بمقاطعة المهرجان بسبب دعم الفنان لإسرائيل.

وصعد ديبارديو على المسرح لتسلم جائرة الإنجاز الإبداعي، ثم ألقى على الحاضرين التحية بالعربية قائلا: "سلام عليكم ع المصري"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وتابع: "يسعدني أن أكون هنا في مصر مكاني المفضل دائما".

ووقع عدد كبير من السينمائيين المصريين والعرب وشخصيات عامة على قائمة لرفض تكريم الممثل الفرنسي الداعم لإسرائيل، جيرارد ديبارديو في المهرجان.

وكان أبرز الموقعين على البيان، السيناريست بشير الديك، والمخرج على بدرخان، والمخرج محمد فاضل، والمخرج علي عبدالخالق، والفنانة فردوس عبدالحميد، والفنان عبدالعزيز مخيون.

كما أصدر عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المصريين بيانا يرفضوا فيه تكريم المهرجان للممثل الفرنسي.

وأصدرت الاتحاد العام للنقابات الفنية، الذي تنضوي تحت لوائه النقابات السينمائية والموسيقية والتمثيلية، بيانا نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية، يعلن فيه مقاطعته مهرجان الجونة السينمائي.

ومن الملاحظ أن جيرارد ديبارديو لم يسر على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الرابع، على عكس كافة الفنانين المدعوين للحفل.

ورفضت إدارة المهرجان الانتقادات الموجهة إليها، وقالت إنها لن تتراجع عن قرار تكريم جيرارد ديبارديو، احتفالا بمسيرته الطويلة في عالم السينما.

إدارة مهرجان الجونة أصدرت توضيحا غير مباشر أكدت فيه أن التكريم على إنجازه السينمائي فقط، وقامت بنشر بوستر جديد للاحتفال بالنجم الفرنسي وعلقت عليه قائلة: "سوف يحصل الممثل الفرنسي المشهور جيرارد ديبارديو على جائزة مهرجان الجونة السينمائي للإنجاز الإبداعي الدولية احتفالاً بمسيرته المهنية الطويلة في السينما".

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، ليكون بذلك أول مهرجان سينمائي يقام بأرض الواقع بالمنطقة العربية، منذ إعلان فيروس "كورونا" المستجد جائحة عالمية في شهر مارس/ آذار من العام الحالي.

ويعرض المهرجان الذي يرفع شعار "سينما من أجل الإنسانية" نحو 65 فيلما من أكثر من 40 دولة ضمن عدة مسابقات وبرامج متعددة. واختير فيلم (الرجل الذي باع ظهره) للمخرجة التونسية كوثر بن هنية للعرض في الافتتاح بعد فوزه بجائزتين في مهرجان البندقية السينمائي.

وأقيم حفل الافتتاح بالمسرح المكشوف لمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، الذي شيّد حديثا بالمنتجع السياحي المطل على البحر الأحمر، بحضور عدد كبير من نجوم السينما، منهم اللبنانية ستيفاني صليبا والسورية كندة علوش والمغربية ميساء مغربي والتونسية عائشة بن أحمد والممثل الأردني منذر رياحنة وليلى علوي ويسرا وإلهام شاهين ولبلبة وأحمد السقا وخالد النبوي من مصر.