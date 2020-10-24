موسكو تحتل المرتبة الرابعة في تصنيف أفضل 100 مدينة للعيش فيها

يحلل تصنيف أفضل 100 مدينة في العالم أكثر من مليون مدينة من حيث جاذبيتها للسياحة والمعيشة وممارسة الأعمال التجارية.

وجاء في الموقع "موسكو صعدت من المركز الخامس إلى المركز الرابع في التصنيف الدولي لأفضل 100 مدينة في العالم. العاصمة الروسية متقدمة على طوكيو ومدريد وروما ودبي وسنغافورة وبرشلونة وغيرها من المدن الكبرى".

يشار إلى أن لندن تصدرت قائمة "أفضل المدن للعيش والعمل والاستثمار والزيارة". في المركز الثاني نيويورك، وفي الثالث باريس.

ونقل الموقع عن نائب عمدة موسكو في الشؤون السياسية الاقتصادية وعلاقات الملكية والأراضي فلاديمير يفيموف: "عند وضع التصنيف، لا يحلل الخبراء البيانات الإحصائية فحسب، بل يحللون أيضًا صورة المدن في أعين مستخدمي الشبكات الاجتماعية. لذلك، للسنة الثانية على التوالي، تحتل موسكو مركزا في المراتب الأولى في المدن الخمس الكبرى التي يتم ذكرها غالبًا باستخدام علامات التصنيف على شبكة انستغرام".

تقوم شركة الاستشارات الدولية Resonance Consultancy وضع تصنيف أفضل 100 مدينة في العالم The World's 100 Best Cities منذ عام 2016.