تسجيل
11:28 GMT24 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الممثلة المصرية دينا الشربيني في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، 20 سبتمبر/أيلول 2018

    عملية تجميل دينا الشربيني تثير جدلا على الإنترنت.. فيديو

    © Sputnik . Abdallah Hemeid
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103545/65/1035456583_0:640:1365:1408_1200x675_80_0_0_1204b6fd5ed2d96adfa43d3df12f9a76.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202010241046947776-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    أثارت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع مصور لها أثناء خضوعها لعملية في وجهها.

    وشاركت دينا الشربيني جمهورها ومتابعيها مقطعا مصورا عبر خاصية "الاستوريز" على حسابها على موقع "إنستغرام" أثناء تواجدها فى إحدى مراكز التجميل.

    وتظهر الشربيني في الفيديو وهي تقوم بحقن بلازما على بشرتها لجعلها أكثر إشراقا ورطوبة.

    View this post on Instagram

    دينا الشربيني في جلسة تجميل

    A post shared by Fanonline (@fanonline1) on

    وتداولت تقارير عديدة إجراء دينا الشربيني لعملية تجميل، الأمر الذي أحدث حالة من الجدل بين مرتادي "السوشيال ميديا"، ما بين مؤيد ومعارض وساخر.

    وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية، فإن ما قامت به دينا الشربيني في الفيديو هو إجراء "مايكرونيدل"، وهي إبر دقيقة تخترق البشرة بلطف، ثم تصدر الموجات الراديوية داخل البشرة بشكل أعمدة موحدة، وتكون مركزة بشكل كبير في رأس الإبر الدقيقة من الأسفل، مما يؤدي إلى التقليل من احتمالية تورم طبقات الجلد السطحية.

    الممثلة المصرية دينا الشربيني
    © AFP 2020 / PATRICK BAZ
    "أروع رجل"... دينا الشربيني تكشف صورا خاصة مع عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده الـ59
    وتسهم الحرارة الناتجة عن الموجات الراديوية المنبعثة من الإبر الدقيقة بإعادة بناء وترتيب الأنسحة المحيطة، وتحفيز بناء الكولاجين، بشكل كبير بالاضافة إلى تجمع خلايا الكولاجين والأيلاستين في المنطقة التي تم إدخال الإبر الدقيقة بها مما ينتج عنها بشرة نضرة ومشدودة وخالية من التجاعيد.

    وكانت دينا الشربيني احتفلت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بعيد ميلاد الفنان عمرو دياب الـ59 بطريقة مختلفة، وذلك بمشاركتها مقطعا مصورا عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي يتضمن صورا خاصة تجمعها بعمرو دياب، وكتبت معها بالإنجليزية: "عيد ميلاد سعيد.. أنت أروع رجل عرفته على الإطلاق.. لطيف، قوي، متواضع، كريم، شجاع.. أنت بالفعل تمتلك كل تلك الصفات.. عيد ميلاد سعيد ستظل الأول والوحيد".

    وصاحب المقطع المصور أغنية "أماكن السهر" لعمرو دياب التي ظهرت دينا الشربيني فيها كموديل.

    ويظهر عمرو دياب مع دينا الشربيني في أغنية "أماكن السهر" كحبيبين في أحد الأماكن السياحية، ويلهوان على الشاطئ ويقضيان سهرات ممتعة مع أصدقائهما.

    ولم يؤكد أي من الطرفين عمرو دياب أو دينا الشربيني ارتباطهما رسميا، إلا أنهما لا يفترقان ويظهران مع بعضهما في كل حفلاته وأعماله وحتى في إجازاته.

     

    انظر أيضا:

    إحالة رضوى الشربيني للتحقيق بعد تصريحات عن "غير المحجبات" أثارت جدلا واسعا
    بعد تصريح أثار جدلا واسعا... رضوى الشربيني تتحدث مجددا عن المحجبات... فيديو
    دينا الشربيني تمارس رياضة رفع الأثقال... فيديو
    بعد رفع دينا الشربيني الأثقال... مدرب يحذر الفتيات: لا تقلدوها
    "أروع رجل"... دينا الشربيني تكشف صورا خاصة مع عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده الـ59
    الكلمات الدلالية:
    عملية تجميل, مشاهير, منوعات, دينا الشربيني, عمرو دياب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الإسباني خورخي برادو غارسيا سيبو، يصل خط النهاية ليفوز ببطولة الجائزة الكبرى MXGP، في إطار بطولة كأس العالم لركوب الدراجات النارية، في لوميل، بلجيكا 21 أكتوبر 2020
    صورة طريفة لترامب... أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    مفاجأت 2020... هل ينتظرنا المزيد؟
    مفاجأت 2020... هل ينتظرنا المزيد؟
    مواصفات هواتف آيفون 12
    مواصفات هواتف آيفون 12
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك