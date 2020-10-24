فيديو.. نادين نجيم تثير تفاعلا بإطلاق فلتر باسمها على "إنستغرام" لإخفاء جروح وجهها

أحدثت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، تفاعلا واسعا بين معجبيها ومحبيها، بعد إطلاقها فلتر خاص يحمل اسمها على تطبيق الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام"، أمس الجمعة.

وعن مميزات الفلتر الجديد، قالت نادين نجيم في مقطع مصور لها أمس الجمعة أنها ظلت شهرين نعمل على هذا الفلتر لكي يكون كاملا بأدق التفاصيل ويليق بكل امرأة، وكذلك من أجلها لكي لا ترى جروحها وتشعر أنه وجهها في نضارة والبشرة نقية والعيون لامعة".

وبعد طرحها للفلتر الذي يحمل اسمها، أكدت نادين نسيب نجيم عبر خاصية "الاستوريز" أن فكرة إطلاقها لفلتر خاص بها جاءت بعد انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن إصابتها بجروح في الوجه، وبدأها في استخدام الفلاتر الموجودة على "إنستغرام".

وتابعت أنها قررت إطلاق فلتر يحمل بصمتها بعدما رأت أن الفلاتر المتوافرة على "إنستغرام" تفقدها ملامحها ولا تشبهها، كما أنه يحتفظ بملامح تتميز بها كالشامة والعينين.

وأشارت الممثلة اللبنانية إلى أن الفلتر يليق بكل الوجوه، ويحتوي على "الأيلانر"، "بسبب أن لديها مشكلة في وضعه"، لذلك الفلتر يجعلها تشعر بالراحة لأنها أحيانا تكون متعبة، وتضطر إلى أن تطل على المتابعين دون مكياج، فتلجأ إلى استخدام الفلتر.

وعقب طرح فلتر نادين نسيب نجيم، قام عدد من الفتيات باستخدامه، ونشرن مقاطع مصورة لهن، وأشدن به، كما أرفق عدد كبير من المتابعات الفيديوهات بهاشتاغ "#نادين نجيم البنت الأجمل عربيا".

كنت عم جرب فلتر نادين نجيم عالإنستا قلت لحالي تويتر يستاهل يشوف الفلتر كمان pic.twitter.com/r1kYQGgS2W — Ghida (@GhidaThiniFawaz) October 23, 2020

جمالك نادين بتجنني و الفلتر تبعك ولا غلطة عنجد كتير حلو بحبك كتير😍♥️♥️@nadinenjeim #نادين_نجيم pic.twitter.com/eDZw7utIeG — 21 (@DKK____21) October 23, 2020

@nadinenjeim

بصراحة فلتر نادين بيجنن

ما حبيت احط الشامة لأن شامتي طبيعية وقريبة من مكان شامت نادين...بس بنصحكم جربوه

نسوان بس مو شباب😍😍😍#فلتر_نادين_نسيب_نجيم pic.twitter.com/aHjlYEeoYw — 🇩🇿LEILA💕💕CHETOUANE❤zamen 🇩🇿 (@LEILACHETOUANE) October 24, 2020

​كانت نادين نجيم قد روت أنها تعرضت لإصابات بالغة بسبب انفجار مرفأ بيروت، وأرفقت ذلك بمقطع فيديو يظهر حجم الدمار الذي تعرض له منزلها بسبب التفجير.

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت في 4 أغسطس/ آب الماضي، وتبين أن مصدره هو العنبر 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحتوي كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم.