العثور على أكثر من سبعة آلاف فقمة نافقة قبالة سواحل ناميبيا.. فيديو

تم العثور على أكثر من سبعة آلاف فقمة ميتة على الشاطئ على الساحل الجنوبي الغربي لأفريقيا في ناميبيا.

وكان أحد الاحتمالات لما حدث هو التأثر بالسموم التي يمكن أن تصل إلى الماء.

كانت الفقمات الميتة في الغالب صغيرة جدًا لا يمكنها أن تتغذى بمفردها، ولكن يوجد أيضًا فقمات بالغة. ذهب المتخصصون إلى مكان نفوق الفقمات. من بينهم علماء السموم وممثلو المنظمات البيئية.

حتى الآن، لا يفكرون سوى في ثلاثة احتمالات لسبب موت الحيوانات: نقص الغذاء بسبب التغيرات في التيارات، أو مرض غير معروف، أو التسمم بالسموم التي قد تكون دخلت الماء، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.