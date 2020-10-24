ليست أوروبية.. زوجة محمد زيدان تجذب الأنظار بمهرجان الجونة

جذبت زوجة نجم المنتخب الوطني المصري لكرة القدم السابق، محمد زيدان، الأنظار بظهورها وهي تسير بصحبته على السجادة الحمراء، في حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة.

وكان محمد زيدان ارتبط بزوجته، ميناس، بعد انفصاله عن زوجته الدنماركية شتينا، التي أنجب منها طفلا، وكانت سببا رئيسيا في انفصاله عن الفنانة المصرية مي عز الدين، التي ارتبط لفترة قصيرة ثم وقع الانفصال بينهما.

ويظن العديد من جمهور محمد زيدان أن زوجته الحالية أجنبية بسبب ملامحها الأوروبية، ولكنها مصرية الجنسية.

يشار إلى أن محمد زيدان نفى خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، بشهر مايو/ أيار، على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، إن كان سبب خطوبته للفنانة المصرية، مي عز الدين، هو رغبته في نسيان زوجته الدنماركية التي كان منفصلا عنها في تلك الفترة.

وأكد أن سبب انفصاله عن مي عز الدين هو وجود اختلافات في الآراء بينهما، إلى جانب ظروف عملها، وأنه يعيش بعيدا عنها في ألمانيا بسبب احترافه في نادي "بوروسيا دورتموند".

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، ليكون بذلك أول مهرجان سينمائي يقام بأرض الواقع بالمنطقة العربية، منذ إعلان فيروس "كورونا" المستجد جائحة عالمية في شهر مارس/ آذار من العام الحالي.

ويعرض المهرجان الذي يرفع شعار "سينما من أجل الإنسانية" نحو 65 فيلما من أكثر من 40 دولة ضمن عدة مسابقات وبرامج متعددة. واختير فيلم (الرجل الذي باع ظهره) للمخرجة التونسية كوثر بن هنية للعرض في الافتتاح بعد فوزه بجائزتين في مهرجان البندقية السينمائي.

وأقيم حفل الافتتاح بالمسرح المكشوف لمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، الذي شيّد حديثا بالمنتجع السياحي المطل على البحر الأحمر، بحضور عدد كبير من نجوم السينما، منهم اللبنانية ستيفاني صليبا والسورية كندة علوش والمغربية ميساء مغربي والتونسية عائشة بن أحمد والممثل الأردني منذر رياحنة وليلى علوي ويسرا وإلهام شاهين ولبلبة وأحمد السقا وخالد النبوي من مصر.