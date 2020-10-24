ابنة محمود ياسين تعلق على عدم تكريم والدها في مهرجان الجونة السينمائي

علقت ابنة الفنان المصري، محمود ياسين، اليوم السبت، على عدم تكريم والدها الراحل عن مشواره الفني في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلقات فعالياته أمس الجمعة".

وقالت الفنانة، رانيا محمود ياسين، إنها لم تتلق تبليغا من إدارة المهرجان بشأن إقامة تكريم لوالدها، مؤكدة أنها لم تنزعج من الأمر، وأنها تقدر عدم تحضير تكريم يليق به، بسبب وفاته قبل أيام من حفل الافتتاح، بعد الانتهاء من تجهيزات الفعاليات، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وتابعت أنها تعذر إدارة المهرجان "لأنهم يحضروا للمهرجان منذ شهور طويلة، وأكيد أن ما حدث رغما عن إرادتهم"، بحسب قولها.

ولفتت رانيا محمود ياسين أن شقيقها السيناريست، عمرو محمود ياسين، تلقى دعوة من مهرجان الجونة السينمائي لحضور دورته الرابعة، ولكنه اعتذر منذ دخول والدهما المستشفى.

وأعلنت أسرة الفنان المصري، محمود ياسين، وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وأقيم عزاءه بعدها بيومين في أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد في القاهرة، وحضره العديد من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان وعبد الرحمن أبو زهرة وإلهام شاهين ومحمود حميدة.

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، ليكون بذلك أول مهرجان سينمائي يقام بأرض الواقع بالمنطقة العربية، منذ إعلان فيروس "كورونا" المستجد جائحة عالمية في شهر مارس/ آذار من العام الحالي.

ويعرض المهرجان الذي يرفع شعار "سينما من أجل الإنسانية" نحو 65 فيلما من أكثر من 40 دولة ضمن عدة مسابقات وبرامج متعددة. واختير فيلم (الرجل الذي باع ظهره) للمخرجة التونسية كوثر بن هنية للعرض في الافتتاح بعد فوزه بجائزتين في مهرجان البندقية السينمائي.

وأقيم حفل الافتتاح بالمسرح المكشوف لمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، الذي شيّد حديثا بالمنتجع السياحي المطل على البحر الأحمر، بحضور عدد كبير من نجوم السينما، منهم اللبنانية ستيفاني صليبا والسورية كندة علوش والمغربية ميساء مغربي والتونسية عائشة بن أحمد والممثل الأردني منذر رياحنة وليلى علوي ويسرا وإلهام شاهين ولبلبة وأحمد السقا وزوجته وخالد النبوي من مصر.