خبيرة تغذية تحذر من مخاطر استبدال الوجبات بعصائر "السموذي"

أكدت أخصائية التغذية الروسية، إيلينا سولوماتينا، على ضرورة تجنب تناول بعض الأطعمة على معدة فارغة بسبب خطر حدوث تهيج من الجهاز الهضمي.

وحذرت الخبيرة من مخاطر استبدال الوجبات الكاملة بعصائر "السموذي" والذي هو عبارة عن مشروب كثيف مصنوع من التوت أو الفواكه أو الخضار الممزوجة في الخلاط مع إضافة الحليب والعصير والثلج، مشيرة إلى أن بعض التركيبات الغذائية يمكن أن يمتصها الجسم بشكل سيء.

كما حثت سولوماتينا على عدم تناول الأطعمة المهيجة على الإفطار، حتى لو كانت تعتبر صحية، وقالت :"انتشرت في الآونة الأخيرة موضة تناول الزنجبيل والثوم والليمون، ويقوم الناس بخلط هذه المكونات بالماء وتناولها صباحا، على معدة فارغة.. هذا أمر خاطئ".

كما حذرت سولوماتينا من مخاطر الشاي لمن يعانون من مشاكل في الجهاز العصبي، وقالت: "الشاي هو مشروب صحي، ولا توجد قيود على تناوله إلا لمن يعاني من مشاكل في الجهاز العصبي بسبب احتوائه على مادة الكافيين".

وفي وقت سابق أكد العديد من الخبراء على ضرورة عدم تناول "السموذي" على الريق لعدم إلحاق الضرر بالجسم، كما يجب تناوله في غضون 15 دقيقة بعد تحضيره من أجل الحصول على أكبر كمية من المكونات البيولوجية النشطة.