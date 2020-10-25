كيف يمكن لطائرة مائية أن تقلع من على سطح الأرض... فيديو

وتعد الطائرات المائية واحدة من أنواع مختلفة من الطائرات أبرزها المروحيات التي يمكنها الهبوط والإقلاع العمودي والطائرات ثابتة الأجنحة التي تحتاج إلى مدارج خاصة، إضافة إلى أنواع تجمع بين الميزتين وهي الطائرات ثابتة الأجنحة التي يمكنها الإقلاع والهبوط عموديا.

How seaplane takeoff on land without gear ✈️ pic.twitter.com/IrBnLL7ECX — AircraftYTube ✈️ (@AircraftYTube) October 24, 2020

وتعتمد فكرة الطائرات المائية على تصميم طائرة على غرار الطائرات ثابتة الأجنحة، لكنها لا تملك إطارات تمكنها من الهبوط على المدارج التقليدية، وتستبدل ذلك بقاعدتين قابلتين للطفو تجعلها قادرة على الهبوط على سطح الماء.

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" طريقة مبتكرة تمكن طائرة مائية من الإقلاع على إحدى مدارج الطائرات عن طريق تحميلها على مقطورة خاصة وجرها بسرعة كبيرة مع تشغيل الطائرة التي تستطيع الإقلاع مع على متنها بعدما تصل لسرعة تسمح لها بالطيران.