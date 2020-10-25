قد يتم تقسيطها.. ضرائب قياسية تركها مؤسس "سامسونغ" لورثته

توفي، اليوم الأحد، مؤسس شركة "سامسوتغ" الرائدة في مجال الإلكترونيات، لي كون هي ،عن عمر ناهز الـ78 عاما، بعد قضائه أكثر من ستة أعوام في المستشفى في أعقاب أصابته بسكتة قلبية، تاركا خلفه إرثا كبيرا وضرائب قياسية.
ومن المنتظر أن تدفع وفاة لي، الذي تبلغ قيمة ثروته 20.9 مليار دولار وفقا لموقع "فوربس"، اهتمام المستثمرين نحو إعادة هيكلة محتملة للمجموعة التي تضم حصصه في شركات سامسونغ الرئيسية مثل سامسونغ للتأمين على الحياة وسامسونغ للإلكترونيات.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد بلغت أصول الأسهم وحدها حوالي 18 تريليون وون (15.9 مليار دولار)، سيدفع عليها الورثة حوالي 10 ترليون وون (13 مليار دولار) كضرائب على الميراث.
ويفيد القانون الكوري الجنوبي، بأن الضرائب من الممكن أن تدفع تقسيطا مدة 5 سنوات، لذلك يعتقد الخبراء أن عائلة الرئيس الراحل لمجموعة سامسونغ قد تقرر دفع المبلغ على أقساط.
وتولى لي (78 عاما) قائد الشركة الذي يتمتع بشخصية آسرة وأغنى أغنياء البلاد، عملية تطويرها لتصبح أكبر مؤسسة في كوريا الجنوبية. لكنه أدين أيضا بالرشوة والتهرب الضريبي، وتعرض هو وإمبراطوريته التي بناها للتشهير بسبب نفوذهما الاقتصادي الهائل، وطريقة إدارته غير الشفافة إلى جانب عمليات تحويل مريبة لثروة عائلته.
وقالت سامسونغ في بيان "كان الرئيس لي صاحب رؤية حقيقية وحول سامسونج من شركة محلية إلى شركة رائدة عالميا في الابتكار وقوة صناعية. كان إعلانه عام 1993 عن (الإدارة الجديدة) المحفز لرؤية الشركة لتقديم أفضل التقنيات للمساعدة في تقدم المجتمع العالمي".
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