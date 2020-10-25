"من الكشمير وشعر الحصان"... قيمة خرافية لسرير الملكة إليزابيث

أجرت "ماتراس نيكست دي" دراسة كشفت المبلغ الذي صرفه المشاهير على أسرتهم ودخلت الملكة إليزابيث قائمة السبع الأوائل بمبلغ يزيد عن مئة ألف دولار.

وحصلت الملكة على المرتبة الثالثة لامتلاكها سرير باهظ الثمن مصنوع من مواد عالية الجودة.

واستغرق إكمال السرير أكثر من 700 ساعة، وهو مصنوع من ذيل الحصان من أمريكا اللاتينية والكشمير المنغولي وأكثر من 2500 كم من خيوط الحرير.

وتمتلك الملكة العشرات من المنازل الملكية في جميع أنحاء البلاد، ولم تذكر الدراسة أي من منازلها يحتوي على السرير الثمين.

ويكلف الأثاث الذي يوفر للملكة البالغة من العمر 94 عامًا نومًا هنيئا، 125 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 163 ألف دولار، بحسب ما نقلته صحيفة "إكسبرس البريطانية".

وحصل كيني ويست على المرتبة الأولى بسريره الذي يقدر بحوالي مليون دولار وتبعهما دريك ويبلغ سعر سريره 400 ألف دولار تقريبا.