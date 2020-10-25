"لازم أعيش"... جميلة عوض تتصدر محركات البحث

تصدر "مسلسل إلا أنا لازم أعيش" و"جميلة عوض" محركات بحث جوجل بعد عرض أول حلقات قصة "لازم أعيش" إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا" المعروضة عبر فضائية "dmc" المصرية.

© AFP 2020 / AMR AHMAD نقابة الممثلين المصريين تصدر تحذيرا بشأن عبد الرحمن أبو زهرة "مبتدا" المصري، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن حلقة أمس السبت، التى تعد أولى حلقات "لازم أعيش" للفنانة المصرية جميلة عوض وأحمد خالد صالح، شهدت تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ولفت الموقع إلى أن أول حلقة من حكاية "لازم أعيش" انتهت بمفاجأة زادت الجمهور تشوقا، وهى احتفال أحمد خالد صالح بعيد ميلاد خطيبته وتقديم هدية لها.

وكانت تلك الهدية عبارة عن فستان قدمه لها وطلب منها أن ترتديه، لكنها كشفت لجمهورها حقيقتها التى تخفيها على خطيبها وهى أنها مريضة بالمرض الجلدي "البهاق".

ومسلسل "لازم أعيش" من تأليف نجلاء الحدينى وتخرجه مريم الأحمدى وهو بطولة جميلة عوض ونجلاء بدر وأحمد خالد صالح وخالد أنور وسلمى أبو ضيف، وهو عبارة عن حكاية من عشر حلقات يختتم بها مسلسل "إلا أنا".

ويتكون مسلسل "إلا أنا" من 6 حكايات منفصلة، كل واحدة تعرض فى 10 حلقات ولكل منها مؤلف ومخرج وبطلة، وجميعها مقتبسة من قصص وأحداث واقعية، يتم من خلالها تناول العديد من القضايا التي تهم المجتمع المصرى.