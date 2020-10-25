محاولة سطو من مهاجرين غير شرعيين... حادث أمني قرابة الشواطئ البريطانية.. صورة

حاول المهاجرون غير الشرعيين إثارة التمرد والاستيلاء على ناقلة نفظ أبحروا على متنها من نيجيريا اقتربت من الشواطئ البريطانية.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز"، فالشرطة تعاملت مع ناقلة "نافيه أندروميدا" قبالة جزيرة وايت.

وأضافت الشبكة نقلا عن مراسلها، "نعتقد أنه تم اكتشاف ما لا يقل عن 6 مسافرين غير شرعيين في وقت ما اليوم".

بالإضافة إلى ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن طاقم الباخرة "يحتمي في نقاط معينة".

الناقلة " نافيه أندروميدا" كان من المقرر أن ترسو في ساوثهامبتون، عند الساعة 10:30 صباحًا اليوم (بالتوقيت المحلي).

وبحسب "سكاي نيوز" فإن الشرطة نشرت مروحيتها الخاصة فوق جزيرة وايت، وأعلنت عن منطقة محظورة تبلغ 5 أميال بحرية حول السفينة.

وقال النائب المحلي بوب سيلي: إنه "يتوقع أن يتم التعامل مع الحادث من قبل قوات مكافحة الإرهاب البحرية".

وأضاف أن "السلطات من المرجح أيضا أن تخطط لكيفية دخول السفينة".

الجدير ذكره أن السفينة التي يبلغ طولها 228 مترًا، تحمل 42000 طنا من النفط الخام.. وكانت قد غادرت لاغوس، نيجيريا، في 6 أكتوبر الجاري، قبل التوجه إلى ساوثهامبتون.