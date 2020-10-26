"لم تكن بسيطة"... أمينة خليل تكشف: كنت مصابة بكورونا... فيديو

كشفت الممثلة المصرية، أمينة خليل، أنها كانت مصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأكدت لبرنامج "ذا إنسايدر بالعربي"، على هامش حضورها الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، أن إصابتها بكورونا لم تكن سهلة وبسيطة.

وعن سبب عدم حضور خطيبها مهرجان الجونة بصحبتها، ونشر صور جديدة معه عبر حسابها على "إنستغرام"، أوضحت أمينة خليل أنها لا تحب أن تنشر أي شيء عن حياتها الخاصة، وكذلك خطيبها الذي تحترم رغبته.

وكانت أمينة خليل أعلنت، في شهر يوليو/ تموز، خطوبتها للمهندس عمر طه، في الساحل الشمالي المصري.

يذكر أن آخر أعمال أمينة خليل الفنية مسلسل "ليه لأ"، الذي أثار جدلا بعد عرضه حصريا على منصة "شاهد" الرقمية، ويشهد على أول بطولة مطلقة لها في الدراما التلفزونية، بسبب تجسيدها في أحداثه لفتاة تهرب في يوم زفافها وتقرر أن تستقل بحياتها بعيدا عن أسرتها بغرض الحصول على منحة في الخارج.

ومسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وهو من إخراج مريم أبو عوف، ويشارك في بطولته شيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج.