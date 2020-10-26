هالة صدقي تحدث جدلا بعد استعانتها بـ"كلبة" للسخرية من إطلالات فنانات في مهرجان الجونة

أحدثت الفنانة المصرية، هالة صدقي، حالة من الجدل بين متابعيها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، بعد سخريتها من إطلالات فنانات في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الرابع.

وشاركت الممثلة صورة تعبر عن سخرية مستخدمي "السوشيال ميديا"، وهي عبارة عن "كلبة" ترتدي جورب نسائي، وكتبت عليها: "من مهرجان الجونة".

View this post on Instagram 🤣🤣🤣🤣🙏 A post shared by Hala Sedki (@halasedkiofficial) on Oct 25, 2020 at 4:56am PDT

وحظيت سخرية هالة صدقي من ظهور فنانات بالمهرجان بإشادة وانتقادات من جانب متابعيها، إذ اقترح أحدهم عليها تقديم أدوار كوميدية، لترد عليه أنها تتمنى ذلك ولكن الكتّاب أصبحوا يتسمون "بثقل الدم"، بحسب تعبيرها، كما اعتبرت متابعة أخرى أن سخرية هالة صدقي هو "قصف رفيع المستوى"، لكن أكدت الممثلة لها أنه ليس قصفا ولكنه مجرد نكتة، نافية إن كانت تقصد فنانة محددة بسخريتها، كما أنها رفضت تأويل سخريتها إلى "نظرية المؤامرة".

وتابعت هالة صدقي في رد آخر منها: "أهل الجونه كلها بتتشيك حتي كلابهم لأنها بلد شيك ملهاش علاقه بأي حد".

وحضرت هالة صدقي حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، الجمعة، بفستان فضي، والتقطت صورا مع عدد من الفنانات، من بينهن شيرين رضا وأمينة خليل التي شاركتها بطولة المسلسل المثير للجدل "ليه لأ".

View this post on Instagram حبيبتي انا A post shared by Hala Sedki (@halasedkiofficial) on Oct 23, 2020 at 5:48pm PDT

View this post on Instagram وقفشت البنوته الشهيره بعاليا 🤣 A post shared by Hala Sedki (@halasedkiofficial) on Oct 23, 2020 at 5:41pm PDT

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، الجمعة، ليكون بذلك أول مهرجان سينمائي يقام بأرض الواقع بالمنطقة العربية، منذ إعلان فيروس "كورونا" المستجد جائحة عالمية في شهر مارس/ آذار من العام الحالي.

ويعرض المهرجان الذي يرفع شعار "سينما من أجل الإنسانية" نحو 65 فيلما من أكثر من 40 دولة ضمن عدة مسابقات وبرامج متعددة. واختير فيلم (الرجل الذي باع ظهره) للمخرجة التونسية كوثر بن هنية للعرض في الافتتاح بعد فوزه بجائزتين في مهرجان البندقية السينمائي.

وأقيم حفل الافتتاح بالمسرح المكشوف لمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، الذي شيّد حديثا بالمنتجع السياحي المطل على البحر الأحمر، بحضور عدد كبير من نجوم السينما، منهم اللبنانية ستيفاني صليبا والسورية كندة علوش والمغربية ميساء مغربي والتونسية عائشة بن أحمد والممثل الأردني منذر رياحنة وليلى علوي ويسرا وإلهام شاهين ولبلبة وأحمد السقا وخالد النبوي من مصر.