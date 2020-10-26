زوجة أحمد السقا ترد بالنيابة عنه على سؤال يتعلق بتامر حسني... فيديو

وأثناء سيره مع زوجته على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، تلقى السقا سؤالا من برنامج "إم بي سي ترندنغ" على فضائية "إم بي سي 4" إن كان سيحضر حفل إطلاق تامر حسني ألبومه الغنائي الجديد "خليك فولاذي"، خاصة وأن الأخير دعاه عبر "السوشيال ميديا".

وكانت إجابة أحمد السقا على السؤال أن تامر حسني لم يدعوه، وأنه ليس في حاجة إلى دعوة لأنه "أخيه" بحسب تعبيره، وسيذهب للحفل، لكن زوجته مها الصغير قاطعته واقتربت من الميكروفون قائلة: "هو سيحضر الحفل".

ويرفض السقا الصمت عقب مقاطعة زوجته له، فتستأذنه: "ممكن أقول شيء؟" ثم توجه كلامها إلى المذيع: "هو أكيد سيحضر وبالمناسبة أنا أعلم لماذا تسأل هذا السؤال"، ثم يستكمل أحمد السقا إجابته: "لا يوجد شيء بيني وبين تامر لكي تكون فاهم على فكرة".

​وكان أحمد السقا قال خلال استضافته في برنامج "السيرة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية حينما سئل عن شخص مستاء منه: "تامر حسني جاملني في مسلسلي "ولد الغلابة" وظهر في أحد المشاهد، وقمت بنفس الأمر بالظهور في مشهد بفيلمه "الفلوس"، ولكن مع طرح الفيلم في دور العرض وجدت بوسترات للفيلم منتشرة عليها صورتي ومكتوب عليها بطولة أحمد السقا".

وأعرب السقا خلال اللقاء عن استيائه من ظهوره في الأفيش وكتابة أنه بطولة مشتركة معه، وأن ذلك ضره نفسيا، قائلا: "وافقت وتفاجأت بصورتي على بوستر العمل وهذا الأمر ضايقني. لو تامر حسني قابلني وقال لي كلمتين حلوين أقبل اعتذاره، وأنا شخصيا بطبعي مسامح".

وأعرب تامر حسني عن انزعاجه من حديث أحمد السقا عنه في البرنامج التلفزيوني أنه غاضب منه، وقال عبر حسابه على موقع "إنستغرام" إنه لم يكن يحب الرد، ولكن طوال الساعات الأخيرة والجمهور يسأل، لذا وجب التوضيح، ثم أضاف بأنه تحدث إلى السقا خلال الفترة الماضية بعد هذا الموقف في مناسبتين دون أي عتاب من السقا، مؤكدا أنه كان ينبغي ألا يخرج هذا الكلام في التلفزيون، بل كان لا بد أن يكون هذا الكلام "بينهم وبين بعض".

بعدها، وجه أحمد السقا رسالة إلى تامر حسني جاء فيها: "رسالة إلى صديق عزيز صديقى وأخي العزيز تامر حسني، أنت تعلم ما بيني وبينك عيش وملح وأمور كتيرة، قد أكون أخطأت أنني تحدثت في الموضوع على الهواء، ولكن يعلم الله كم كنت مجروحا وكم كنت حزينا... لن أطيل عليك أكثر من هذا ولو أنا غضبت قليلا وأنت غضبت قليلا نبقى خالصين يا عم".

ثم أعرب السقا لتامر حسني عن رغبته في أن يشاركه الغناء بحفله الغنائي المقبل قائلا له: "تامر حسنى ما بينا كتير لا تغضب مني وحقك علي... وميعادنا الحفلة القادمة".

وانتهى العتاب بين أحمد السقا وتامر حسني برد الأخير على اعتذاره قائلا: "حبيبي يا صاحبي حصل خير.. أنا عمري ما أغضب منك أبدا، ولا أشك لحظة في جدعنتك مع الناس كلها.. جايز كان هناك بيننا ولاد حلال كتير.. أنت السقا حبيب قلبي وهكذا سينتظرنا الجمهور الحفلة القادمة بجد.. سخّن صوتك واستعد للدويتو القادم يا أغلى وأنضف الناس".

ومن المقرر أن يحيي تامر حسني حفل إطلاق ألبوم "خليك فولاذي" يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.