فيفي عبده تنفعل على خالد سليم أثناء لقاء تلفزيوني... فيديو

انفعلت الفنانة المصرية، فيفي عبده، على مواطنها الفنان، خالد سليم، أثناء إجرائه لقاء تلفزيونيا معها.

وكان خالد سليم يتحدث مع فيفي عبده في حلقة الأسبوع الحالي من الموسم الثالث من برنامج "قعدة رجالة"، عن انتشار الأشخاص الذين يتربحون من وراء مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أسماه بـ"سبوبة السوشيال ميديا"، لافتا إلى أنها أصبحت "بيزنس" يجني أصحابه ثروة طائلة من ورائه.

واتفقت فيفي عبده في الرأي مع خالد سليم، وأكدت له أنه "من الممكن أن تكون نكرة ثم تصبح مشهورا بين ليلة وضحاها بسبب نشر فيديوهات عن أبنائك ويومياتهم"، معربة عن استيائها من ذلك السلوك.

من جانبه، رد خالد سليم على الراقصة والممثلة المصرية من على كرسيه أن 99% من مشاهير "السوشيال ميديا" يتجهون النهج السابق، لتنفعل فيفي عبده عليه قائلة متعجبة: "يادي النيلة" على هذا الكرسي، هو كل شخص يجلس على هذا الكرسي يقول 99%"، رافضة تصريحه السابق والإساءة إلى أي شخص.

وينتمي برنامج "قعدة رجالة"، المذاع على شبكة "أو إس إن" المشفرة، لنوعية البرامج الحوارية "Hard Talk"، القائمة على المناقشات الحادة بين المذيع والضيف.

ويعرض الموسم الثالث من "قعدة رجالة" على شبكة "أو إس إن" المشفرة، ويشارك في تقديمه الفنان المصري، خالد سليم، والممثل اللبناني، نيقولا معوض، والممثل السوري، قيس شيخ نجيب.

وتقوم فكرة البرنامج على استضافة مقدمي برنامج الثلاثة في كل حلقة واحدة من نجمات العالم العربي لمناقشة بأسلوب درامي وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة منهن.