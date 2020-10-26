4 مؤشرات… متى تفصل التيار عن الأجهزة الكهربائية في السعودية؟

تحتاج الأجهزة الكهربائية إلى مصدر تيار كهربائي يؤمن عملها بطريقة مستقرة، لكن في بعض الحالات يجب فصلها عن مصدر التيار حتى لا تتعرض للضرر.

لفتت شركة السعودية للكهرباء إلى أن هناك 4 مؤشرات تجبر المستفيدين على ضرورة فصل التيار عن الأجهزة الكهربائية لحمايتها من التلف، بحسب ما ذكرته صحيفة "عاجل" السعودية.

ولفتت الصحيفة إلى أن حساب السلامة الرسمي التابع لشركة الكهرباء على موقع "تويتر" كتب تدوينة قال فيها: "افصلها. 4 مؤشرات تجبرك على فصل التيار عن الأجهزة الكهربائية".

وأوضحت الشركة أن هذه المؤشرات هي حدوث الاهتزاز، وسماع صوت مرتفع، وتغير اللون، وضعف الأداء".

وتابعت: "تلك المؤشرات تشير إلى ارتفاع حرارة الأجهزة الكهربائية وهو ما يعني ضرورة فصل التيار ومعالجة تلك المشكلة".