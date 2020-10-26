لقطات تحبس الأنفاس... فيل عملاق يطارد سيارة محاولا دهسها

أظهرت مجموعة من الصور المتداولة عبر وسائل الإعلام الاحترافية والاجتماعية، لحظة درامية، اندفع فيها فيل ضخم خلف سيارة صغيرة في كينيا، بعدما أثارت السيارات العابرة للطريق انتباهها.

انطلقت أنثى الفيل العملاقة تجاه السيارة وبدا أنها مهيأة لدهسها قبل أن يبتعد السائق، وذلك بعدما أثار سائق آخر انتباه الحيوان من خلال الإسراع في الطريق الريفي، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل".

Dramatic photos show the moment a huge elephant charged after a Subaru after becoming startled by motor vehicles hurtling down a road in Amboseli National Park.



The pictures were captured by a prolific Kenyan Photographer Mwangi Kirubi #kenyarising🇰🇪 pic.twitter.com/dloEAqPTpU — Andrew Thande Kahuti (@thande_andrew) October 25, 2020

تم التقاط المشهد من قبل المصور موانغي كيروبي البالغ من العمر 43 عاما، الذي كان ينتظر في سيارة لالتقاط الصور في حديقة أمبوسيلي الوطنية عندما مرت مركبتان أخريان أمامه.

دفع ذلك أمهات القطيع إلى الاقتراب من سيارة رابعة كان ينتظر بها بعض المصورين زملاء موانغي - مما أجبرهم على الفرار. موانغي، من نيروبي، كان في رحلة تخييم في الحديقة الوطنية عندما رأى المشهد الدرامي يتكشف.

They were remaining calm, until the elephant got too close. You can watch a video about the incident here https://t.co/i9O358hqj6 — Mwangi Kirubi (@mwarv) October 24, 2020

وقال المصور: "لقد انقسمنا إلى مجموعتين وكنا في سيارتين. جلسنا بهدوء نتمتع بصحبة الأفيال إلى أن جاءت مركبتان أخريان مسرعتان نحونا وتطلقان الإنذار لإفساح المجال لهم".

وأضاف موانغي:

ليس لدي أي فكرة عن المكان الذي يتجهون إليه، لكنهم كانوا في عجلة من أمرهم وتجاهلوا السرعة المحددة البالغة 40 كم في الساعة (25 ميلا/ الساعة) في المنتزه.

وتابع: "لم أكن أعتقد أن ذلك أثار حفيظة الأفيال كثيرا، حتى رأيت من سيارتي أمهات القطيع تقترب من السيارة الأخرى، التي كانت تحتوي على المصورين الآخرين وهددت بالهجوم".