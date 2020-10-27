ابنة محمود ياسين تثير جدلا على إنستغرام بسبب صورة لوالدها

الصورة التي نشرتها ابنة محمود ياسين، كتبت عليها تعليقا قالت فيه، "صباح في الجنة يا حبيبي.. اللهم ارزقه الجنة ونعيمها يارب".

وأثارت الصورة حفيظة أحد المتابعين الذي رد عليها قائلا، "أستاذة رانيا.. الدعاء والصدقة له في السر أفضل من وضع صورة كل يوم.. نصيحة من محب وشكرا".

من جانبها بررت ابنة محمود ياسين فعلها ذلك قائلة، "بعمل كده بس مش بحب أضايق الناس.. أنا بدعيله".

View this post on Instagram صباحك في الجنه يا حبيبي💔🙏 اللهم ارزقه الجنه ونعيمها يارب 🙏🙏🙏🙏 A post shared by Rania Yassin (@raniayassin10) on Oct 25, 2020 at 11:14pm PDT

صورة محمود ياسين ورود ابنته جعلت الفنانة شذى تتدخل لتوضح للمتابع قائلة، "هي ممكن تكون بتدعيله وبتتصدق وبتحط صورته وبيريحها كده.. ده كمان بيخلينا ندعيله.. مفيش ثوابت للحاجات دي.. وكل واحد لازم يعمل اللي يرضيه ويريحه لأن محدش هيحس بوجع وفراق أبوها غيرها هي".

بدورها قمت رانيا محمود ياسين بشكرها على تفاعلها وردها على الصورة ودعائها لوالدها الراحل.

وأعلنت أسرة الفنان المصري، محمود ياسين، وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وأقيم عزاؤه بعدها بيومين في أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد في القاهرة، وحضره العديد من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان وعبد الرحمن أبو زهرة وإلهام شاهين ومحمود حميدة.