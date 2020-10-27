كندة علوش تحرج مذيعا شهيرا في مهرجان الجونة... فيديو

وفاجأت كندة علوش المذيع بعدم معرفتها اسمه خلال إجرائه لقاء معها على السجادة الحمراء، في افتتاح المهرجان.

وكان المذيع يجري اللقاء وهو يرتدي الكمامة، وعندما خلعها لم تتعرف عليه الفنانة السورية حيث قالت له إنها تتابعه بالفعل وتعرف شكله لكنها لا تعرف اسمه.

View this post on Instagram Red Carpet الجونة #MBCTrending #GFF20 #MBC4 @subhyotryofficial A post shared by MBCTrending (@mbctrending) on Oct 25, 2020 at 11:07am PDT

وشاركت الفنانة السورية في حلقة نقاش للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة ساويرس تحت عنوان "الأطفال مهمون" ضمن فعاليات ثاني أيام الجونة السينمائي.

يذكر أن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، انطلقت مساء الجمعة 23 أكتوبر/تشرين الأول، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وبمشاركة العديد من النجوم.