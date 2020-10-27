بعد أن أثار جدلا في مهرجان الجونة... رانيا يوسف تفسر تصريحها عن "الديناصورات"

أثار تصريح الفنانة المصرية رانيا يوسف عند حديثها عن فيروس "كورونا" جدلا واسعا، حيث ذكرت على هامش حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، أن "الإنسان في الغابة كان بيحارب الديناصورات، لذلك نستطيع محاربة كورونا".

ونشرت رانيا يوسف مقطع الفيديو الذي أثار الجدل، وعلّقت عبر حسابها على "تويتر" قائلةً: "يا جماعة قصدي إننا قادرين نحارب أي حاجة طول ما إحنا أقوياء هنحارب كل حاجة، هزروا يا جماعة مش كده".

ورد عليها أحد متابعيها، قائلا: "مثقفة أوي صراحة"، فعقبت: "أنا مش بدعي الثقافة أنا بهزر.. بطلوا عُقد بقى".

يا جماعه قصدي اننا قادرين نحارب اي حاجه طول ما احنا اقوياء هنحارب كل حاجه، هزروا يا جماعه مش كده 😂 pic.twitter.com/Lbxh5GdhAy — Raniah Yousief (@RaniahYousief) October 26, 2020

وكانت رانيا يوسف تحدثت، خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، عن انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن البشر لابد أن يتكاتفوا للقضاء عليه، قائلة: "أنا مبسوطة جدا إنهم عملوا المهرجان، وشايفة إننا لازم نحارب أي ظرف، البني آدم اتخلق في الغابة كان بيحارب الديناصورات، إحنا مش هنحارب الكورونا؟ نحاربها ونتأقلم معاها حتى لو قعدت معانا شوية".

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء يوم الجمعة الماضي 23 أكتوبر/ تشرين الأول، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.