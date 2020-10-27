طفل يدخل في غيبوبة بسبب فيروس كورونا

دخل طفل يبلغ من العمر أربعة أعوام في غيبوبة لمدة أيام، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، في تطور جديد لخطر الوباء على الأطفال.

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، وجه غريغوري تشودي والد الطفل، تحذيرا إلى الآباء من خطر مرض "كوفيد-19" على أطفالهم، موضحا أنه لم يعتقد أن ابنه قد يصاب بالفيروس عندما عانى من ارتفاع كبير في درجة الحرارة.

وأوصى الأطباء الوالدين بإبقاء الطفل في المنزل، لكن خلال أيام تدهورت حالة الطفل كايس وظهر طفح جلدي غريب الشكل على جسده، وبعد إجراء فحص فيروس كورونا تبينت إصابته.

وتدهوت حالة الطفل سريعا، حيث دخل في غيبوبة لمدة 6 أيام قبل أن يستفيق منها، ليقول والده إنه يريد من الآباء إدراك أن الأطفال معرضون للإصابة بالفيروس وليس فقط كبار السن.

يذكر أنه كان هناك اعتقاد سائد بأن فيروس كورونا لا يشكل خطورة بالغة على الأطفال والشباب، وهو الاعتقاد الذي بمرور الوقت تبين أنه خاطئ.