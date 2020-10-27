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    فنانة مصرية تحول المخلفات إلى لوحات

    فنانة مصرية تعيد تدوير "المخلفات" إلى لوحات فنية مبهجة... صور‏

    © Sputnik . Maha Zain
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    أن تخلق من العدم لوحات فنية، وتعلم الأجيال كيف تبتكر وتصنع من المخلفات ما يسر الناظرين، ذلك هو الفن.

    مها زين، فنانة مصرية تخرجت من كلية التربية النوعية، تميزت بموهبتها في إعادة تدوير المخلفات، بل وعملت على تعليم إثراء موهبة الغير في ذات المهنة خاصة من الأطفال الشغوفين لذلك.

    في حديثها لـ"سبوتنيك"، توضح زين أن والدتها هي التي دفعتها نحو إجادة الفن كونها كانت موهوبة بالفطرة، وأنها ورثة تلك الجينات الفنية عنها، حيث كانت والدتها ترسم لوحات فنية بالزيت رغم عدم دراستها.

    فنانة مصرية تحول المخلفات إلى لوحات
    © Sputnik . Maha Zain
    فنانة مصرية تحول المخلفات إلى لوحات

    بعد سنوات طويلة تخرجت من الجامعة وتزوجت وسافرت وعادت إلى مصر وعينت بإحدى المدارس الإعدادية، وهنا وجدت الفرصة مرة أخرى لصقل مواهب الطلاب في الأعمال الفنية.

    كانت العقبة في البداية بالنسبة للفنانة الشابة، تتمثل في فقر الميزانيات الخاصة بالأعمال الفنية في ظل ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة، فاتجهت إلى تشكيل المواد المستخدمة وإعادة تدويرها مرة أخرى. 

    فنانة مصرية تحول المخلفات إلى لوحات
    © Sputnik . Maha Zain
    فنانة مصرية تحول المخلفات إلى لوحات

    عملت هي وطالباتها في البداية على جمع كافة المواد المستهلكة والتي يمكن أن تدخل في صناعة لوحات فنية في صندوق خاص، من الأزرار وبقايا الأقمشة والجلود ونشارة الخشب والأحجار الكبيرة والصغيرة، ورابط الشعر والسلاسل المكسورة، والمفاتيح المعدنية والمخلفات البلاستيكية كعلب المشروبات الغازية المعدنية والأغطية البلاستيكية.

    لم يتوقع البعض في البداية أن ينجح المشروع، إلا أن إصرار زين والطلاب غير توقعاتهم، بعد أن صنعوا لوحات فنية جميلة.

    فنانة مصرية تحول المخلفات إلى لوحات
    © Sputnik . Maha Zain
    فنانة مصرية تحول المخلفات إلى لوحات

    وتميل زين في أعمالها الفنية إلى التعبيرية التجريدية الممزوجة بالفن الشعبي الأصيل، حيث ترى فيه الجمال والأصالة والثراء، الذي تستقي منه دون كلل أو ملل، حيث استهوتها العروسة الشعبية، وطغت على أغلب لوحاتها، وكذلك وحدات الفن الشعبي المميزة، وطابعها الفطري وألوانها المبهجة.

    فنانة مصرية تحول المخلفات إلى لوحات
    © Sputnik . Maha Zain
    فنانة مصرية تحول المخلفات إلى لوحات

     رسمت مها زين عدة لوحات واقعية، وكانت دائما تعود إلى أسلوبها لا إراديا، حيث لم تقصر لوحاتها على التصوير بالألوان المختلفة، سواء الزيتية أو المائية أو الباستيل، أو الأكريليك، بل فضلت إدخال خامات من البيئة فيها، وقامت بدمجها في نسيج اللوحة بتعشيق منغم.

     استخدمت الجلود والأقمشة والأزرار والخرز وقطع المعدن والأصواف والخيوط والحبال، وكل ما يمكن أن يثري اللوحة بشرط تناغمه معها وتحقيق شكل جمال متناسق ومترابط بها.

    فنانة مصرية تحول المخلفات إلى لوحات
    © Sputnik . Maha Zain
    فنانة مصرية تحول المخلفات إلى لوحات

     شاركت زين في  العديد من المعارض الفنية التابعة لتوجيه التربية الفنية ومسابقات تابعة لوزارة البيئة، بالمشاركة مع وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

    وفازت مها زين مع طالباتها في العام الماضي بالمركز الأول والأول مكرر على، مستوى الجمهورية، وكرمت في مسابقة السفارة الهندية في مسابقة لمحات من الهند، لفوز طالباتها بها لمرتين.

    فنانة مصرية تحول المخلفات إلى لوحات
    © Sputnik . Maha Zain
    فنانة مصرية تحول المخلفات إلى لوحات

    كرمت الفنانة المصرية من قبل مستشاره مادة التربية الفنية بوزارة التربية والتعلم عن مبادرة استغلال المقاعد المهملة والمستهلكة، وتحويلها إلى لوحات جدارية لتزيين جدران المدرسة، وكذلك استغلال التالف منها في عمل سياج لأحواض الزهور المتهالكة بالمدرسة وتجميلها.

    كما فازت بالميدالية الفضية في مسابقة معرض التغيرات المناخية والاحتباس الحراري في بلجيكا عام 2018.

    وكرمت في معرض المرأه والسلام بإيطاليا عام 2019.

    فنانة مصرية تعيد تدوير المخلفات إلى لوحات
    © Sputnik . Maha Zain
    فنانة مصرية تعيد تدوير المخلفات إلى لوحات

    كما كرمت بدرع التميز في الفنون عن مشاركتها بمعرض أفريقيا في قلب مصر، المصاحب لمؤتمر نبذ العنف والإرهاب لمنظمة "بان أفريكان موفمنت".

    شكلت العديد من الفرق والمجموعات لتدريب الطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمدرسة أمل لبنان للصم وضعاف السمع، التابعة لإدارة خارج نطاق إدارتها، بالتنسيق مع توجيه عام التربية الفنية.

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    لوحات فنية, لوحات, مخلفات, فنانة مصرية, فنانة
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