2020 هو عام القوى العاملة عن بعد... تعرف على طرق لإبقاء الموظفين متحمسين أثناء عملهم

2020 هو عام القوى العاملة عن بعد حيث أصبح العمل عن بعد حقيقة جديدة اليوم. أحدثت جائحة الفيروس التاجي ثورة في مكان العمل البعيد وأدت إلى تحول إلزامي إلى العمل من المنزل. تكيفت العديد من الشركات الصغيرة والكبيرة مع العمل عن بعد خلال هذه الأزمة الصحية العالمية وأضافتها إلى سياساتها أيضا.

وأثبت هذا التبديل الإلزامي إلى العمل عن بعد في وقت قصير أن هذا الانتقال يمثل "تحديا" لكل من الموظفين والشركات، تستثمر العديد من المؤسسات الآن في التكنولوجيا لبناء سير عمل رقمي سلس بين الموظفين ومديريهم، في حين أن هناك العديد من المزايا للعمل عن بعد، فإن إدارة الموظفين الذين يعملون عن بعد تمثل تحديات فريدة، يتطلب بناء الثقة والتواصل المفتوح والروابط اللازمة لعلاقات العمل التعاونية استراتيجيات وأدوات محددة لتحقيق النجاح، سواء أكان ذلك بسبب جائحة كورونا أم لجدول زمني مرن، أو توازن أفضل بين العمل والحياة، فإن أهدافها لا تختلف بشكل ملحوظ عما تفعله لدعم الموظفين في مكان العمل التقليدي، بالإضافة أن العديد من الموظفين يشعرون بالانفصال عن زملائهم في العمل.وفق لدراسة نشرت على موقع "inside".

وهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لإشراك موظفيك وإبقائهم متحفزين ورفع معنوياتهم.

Best Way to Motivate your Remote Workforce https://t.co/4wSyneWBfC via @The HR Empire — Magesh (@Magesh71302485) October 22, 2020

فيما يلي 7 طرق لإدارة القوى العاملة عن بعد وتحفيزها بفعالية:

- ضع توقعات واضحة:

يعد الجدول الزمني المرن ميزة للموظفين عن بعد، ولكن إذا كنت بحاجة إلى أن تكون قوة العمل لديك متجاوبة ومشتركة خلال ساعات معينة؛ فقم بتوصيل هذا التوقع بوضوح.

-ابق على اتصال وتواصل:

عقد اجتماعات افتراضية من وقت لآخر لتلقي التحديثات والتأكد من أن الأمور تسير على المسار الصحيح. علاوة على ذلك ، فإن إجراء عمليات تسجيل وصول منتظمة وتسهيل الاتصال سيبقي القوى العاملة لديك متصلة وواضحة بشأن ما يجري أيضًا ، حدد بعض الوقت المنتظم مع الموظفين لإجراء مناقشات عابرة لا علاقة لها بالعمل. هذا يعني أنك تهتم بموظفيك من خلال الاهتمام بأنشطتهم اليومية عن طريق تسجيل الوصول.

-تشجيع موظفيك على تخصيص وقت للاهتمام بلياقتهم البدنية والعقلية.

-التعرف على جهود الموظف:

العمل من المنزل يجعل الموظفين يشعرون بالعزلة وأقل تواصلًا. لذلك ، فإن الاعتراف بجهودهم وإنجازاتهم يمكن أن يعزز الثقة. هذا هو جوهر النجاح الشامل للمنظمة. عندما تشكر موظفيك على عملهم المتميز في الوقت المحدد ، فإنهم يشعرون بالبهجة لمساهماتهم. إنها تغذي حماستهم للقيام بعمل أفضل وكسب التقدير من مديريهم وأقرانهم. إنهم يشعرون بالإنجاز الذي يجعلهم يشعرون بالارتباط ويحفزهم على بذل قصارى جهدهم. يجب عليك أيضًا تقديم الثناء والتقدير لموظفيك وأعضاء فريقك كلما لزم الأمر. يعتمد العديد من الموظفين على الثناء والتقدير للحفاظ على ثقتهم.

-دعم استراحات العمل.

- تبني مرونة العمل وتحديد أهداف واضحة.

- تقديم ملاحظات مستمرة.

وختمت الدراسة بخلاصة مفادها: "بفضل التكنولوجيا، أصبح العمل من المنزل الآن مثمرا بشكل ملحوظ وسهل الإنجاز، لا يقتصر الدور على الإدارة العليا أو الموارد البشرية أو المديرين فحسب ، بل على الموظفين أيضا في جعل هذه الإجراءات ناجحة والخروج من هذا الموقف أقوى من ذي قبل، من خلال دعم موظفيك، يمكنك ضمان استمرار عملك بسلاسة. إن تعزيز الروح المعنوية خلال هذا الوقت هو كل شيء عن إظهار الاهتمام لهم ، والبقاء متفائلا ، وإيجاد أسباب للاحتفال ، وجعل ظروفنا الحالية تبدو طبيعية قدر الإمكان".