فيديو نادر... أصالة نصري كما لم ترها من قبل

ظهرت الفنانة السورية أصالة بملامح مختلفة في فيديو نادر من أكثر من 29 عاما، من حفل زفافها على زوجها الأول أيمن الذهبي.

ويظهر في شريط الفيديو الفنانة أصالة وزوجها السابق أيمن الذهبي وكانت ترقص معه بحضور عدد من الأصدقاء، واستمر زواجهما 15 عاما، قبل انفصالهما عام 2005، وأنجبا شام عام 1992 وخالد 1998.

خطف الفيديو القديم للفنانة السورية أصالة أنظار عدد كبير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تم تناقله على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "فيس بوك".