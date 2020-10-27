السلطات السورية تتدخل بعد انتشار فيديو أشعل مواقع التواصل الاجتماعي... فيديو وصور

وفي بيان نشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية السورية على موقع "فيسبوك"، قالت فيه: "انتشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه سيارات ترتكب مخالفة قيادة رعناء (تشفيط عجلات) وذلك بوقت متأخر من الليل بالقرب من جسر السيد الرئيس في مدينة دمشق".

وأضافت في بيانها: "من خلال البحث عن السيارات التي ظهرت في مقطع الفيديو، تمكن فرع المرور في دمشق من توقيف أحد سائقي السيارات المذكورة، وحجزت سيارته نوعها "بي إم دبليو" لون أبيض وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بالقيادة الرعناء والتشفيط بالاشتراك مع غيره في حفل زفاف أحد أصدقائهم، والذي تبين أنه متواري عن الأنظار وتم حجز سيارته نوع "بي إم دبليو" لون اسود كما تم إذاعة البحث عنه وعن شخص ثالث وسيارة عائدة له نوع "نسيان جي تي أر" لون أبيض التي كانت برفقتهم".

وختم البيان: "مازالت الأبحاث مستمرة حتى إلقاء القبض على المتوارين وحجز السيارة الثالثة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وكانت موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي قد انفجر، بالأمس، بعد أن انتشر مقطع فيديو بحق أحد الأشخاص وهو يقوم (بالتشفيط والتخميس) في سيارته تحت جسر الرئيس في العاصمة دمشق.

واعتبر ناشرو المقطع من رواد الموقع المذكور أن "هذا الفعل أرعن ومنافي لقواعد الآداب والأخلاق العامة وبعيد عن الوعي، ويعتبر استهتارا بمشاعر ناس كثيرة تعاني الأمرين"، على حد تعبيرهم.