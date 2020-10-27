طبيب الزمالك يعلن جاهزية نجم الفريق لمواجهة الرجاء المغربي بدوري الأبطال

أعلن طبيب فريق الزمالك المصري لكرة القدم، الدكتور محمد أسامة، عن خبر سار لجمهور القلعة البيضاء، قبل مواجهة نادي "الرجاء" المغربي، في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب موقع بوابة "أخبار اليوم"، كشف الجهاز الطبي للفريق، جاهزية يوسف أوباما، لمباراة الرجاء المغربي، المقرر لها الأحد المقبل الأول من نوفمبر.

وكان رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور قد أكد، يوم الأحد، أن فريقه استفاد من تأجيل مواجهته ضد الرجاء المغربي في إياب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

واعتبر منصور في تصريحات لقناة "الزمالك"، أن "تأجيل مباراة الزمالك والرجاء سيعود بالنفع على الفريق الأبيض، حيث سيستعيد عددا من لاعبيه المصابين".

وأوضح رئيس الزمالك، أن

"مدرب الفريق البرتغالي باتشيكو كان يتمنى تأجيل مواجهة الرجاء، فالفريق به عدد كبير من المصابين وعندما يحين الموعد الجديد للقاء سيكون الكل في أفضل حال".

وشدد مرتضى منصور: "إذا لم يصبح الرجاء جاهزا لخوض المباراة في موعدها الجديد، وما زال لاعبوه مصابين بكورونا، فالاتحاد الإفريقي سيأمر بتأهل الزمالك للمباراة النهائية فورا".

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يوم الخميس الماضي، تأجيل مباراة الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحدد "كاف" في بيان رسمي نشره على موقعه الرسمي، يوم 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعدا جديدا للقاء بسبب إصابة 14 لاعبا من صفوف الفريق المغربي بفيروس كورونا المستجد.

وكان لقاء الذهاب قد شهد تفوق الزمالك بهدف دون رد جاء عن طريق المغربي الدولي أشرف بنشرقي.