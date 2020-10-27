أمينة خليل من مهرجان الجونة: بطلوا شائعات... أنا خفيت من كورونا

دعت الفنانة المصرية أمينة خليل مروّجي الشائعات إلى التوقف عن الحديث، وذلك تعليقا على أنباء تزعم حضورها مهرجان الجونة السينمائي رغم إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ذكرت ذلك صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن أمينة خليل علقت على الشائعات التي تم تداولها مؤخرا بشأن حضورها مهرجان الجونة وهي مصابة بفيروس كورونا، وقالت الصحيفة إن الفنانة المصرية أعلنت منذ أيام عن تعافيها من الفيروس.

ونشرت أمينة خليل مقطع فيديو على "إنستغرام"، قالت فيه: "عايزة أقولكم وأصلحلكم أي معلومة أنا معنديش كورونا دلوقتي، أنا كان عندي كورونا أول الشهر، وقعدت وقتها 14 يوم معزولة في البيت، وبعدها عملت كذا تحليل (بي سي أر) والحمد لله كلهم طلعوا سلبي".

وأضافت: "عشان كده أنا دلوقتي موجودة في المهرجان، فلكل الناس اللي بتطلع عليا إشاعات بأن أنا واحدة مستهترة وجايه المهرجان، فدي مش شبهي وعمري ما هعمل كده أبدا".

وأوضحت: "كورونا مسؤولية كبيرة جدا يا جماعة خلوا بالكم، احموا نفسكم وخلوا بالكم من عائلتكم وحبايبكم وبطلوا تطلعوا إشاعات".

وقالت في منشور آخر: "ربنا وقف جنبي والموضوع عدى على خير الحمد لله".

ولفتت الصحيفة إلى أن أمينة خليل أعلنت خلال تواجدها في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة التي تقام حاليا عن تعافيها من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه يعرض لها دور العرض فيلم "توأم روحي" بطولة حسن الرداد.