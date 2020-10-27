شاب بقدرات خارقة يحقق 3 انتصارات في لعبة للمحترفين... فيديو

تتفاوت القدرات الجسدية والعقلية لكل إنسان عن الآخر في العديد من المجالات ومنها المجالات الرياضية، التي تشهد في بعض الأحيان أبطالا ذوي قدرات خارقة.

تعد لعبة "السنوكر" أو "البلياردو الإنجليزي" إحدى الألعاب التي تحتاج ممارستها إلى مهارة وتدريب عال لأنها تعتمد على توجيه الكرة بعصا يتم إمساكها بكلتا اليدين.

لكن الشاب الباكستاني محمد إكرام، استطاع أن يخلق إبداعا من نوع خاص باحتراف لعبة تعتمد على الذراعين بصورة أساسية، رغم أنه لا يملك أي منهما.

نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو يرصد كيف استطاع محمد إكرام التغلب على الصعاب وممارسة اللعبة باحترافية مستخدما ذقنه في توجيه الكرة بصورة دقيقة لدرجة أنه تمكن من إحراز 3 انتصارات محلية في اللعبة، التي يسعى للمشاركة في منافساتها الدولية.