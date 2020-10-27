في مقدمتها الطهي بالبخار... 6 طرق صحية لطهي الأسماك

الأسماك من أكثر الأطعمة المفيدة للجسم، لاحتوائها على البروتين وكمية كبيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية، فيتامينD والكالسيوم والفوسفور والحديد والبوتاسيوم والزنك والماغنيسيوم.

ولتحقيق أقصى درجة من الاستفادة من الأسماك، ينبغي الاهتمام بطرق طهي هذا الغذاء المفيد، حيث يشير مختصون في الطهي إلى أن بعض طرق الطهي قد تتسبب في فقدان الأسماك لقيمتها الغذائية.

ولتجنب هذه المشكلة قدم موقع "بولد سكاي" الهندي 6 طرق لطهي وتسوية الأسماك بطريقة صحية وهي كالتالي:

التسوية بالبخار

هذه هي أكثر طريقة صحية لطهي الأسماك، لأنها تمنع جفاف لحومه ولا تحتاج إلى إضافة أية دهون أو زيوت.

ويكون ذلك بوضع الأسماك في سلة البخار فوق إناء الماء المغلي مع تغطيته على درجة حرارة منخفضة.

سلق السمك

ويكون ذلك بتسوية في سائل يغلي مثل الماء أو المرق أو الحليب. ولا يتطلب هذا أيضا استخدام زيت أو دهون وتجرى عملية الطهي في درجات حرارة منخفضة، وهو ما يساعد في الاحتفاظ بالعناصر الغذائية وأحماض أوميغا 3.

الشوي على الفحم

وهذه الطريقة تهدف إلى تجنب إضافة الدهون أو الزيوت، لكن بعض الدراسات أظهرت أن الشواء على الفحم يمكن أن يؤدي إلى تكوين مركبات ضارة تسمى الأمينات الحلقية غير المتجانسة (HAs) والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs)ولذلك ينصح بتجنب طهي السمك على اللهب المكشوف.

الشوي في الفرن

وتكون بطهي الأسماك في درجات حرارة عالية باستخدام الفرن دون الحاجة إلى أيه دهون. ووفقا لدراسة علمية فإن شواء السمك يحسن من تدفق الدم في الأوعية الدموية.

الطهي باستخدام الميكروويف

قد يساعد طهي الأسماك في الميكروويف في درجة حرارة منخفضة في الاحتفاظ بأحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية.

القلي في الزيوت

وهذه الطريقة قد تكون صحية وذلك بحسب أنواع زيت الطهي المستخدم.