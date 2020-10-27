"يقزم إيفل وينافس برج خليفة"... اكتشاف برج "الشفرة" الهائل في أعماق البحر... صور وفيديو

اكتشف فريق علمي "ناطحة سحاب" بطول شاهق في أعماق البحر بجوار السواحل الأسترالية شكلتها الشعاب المرجانية على مدى عصور.

قام باحثون من الولايات المتحدة وأستراليا برسم خريطة للجبل المرجاني المكتشف الشبيه بـ"الشفرة" (تتخذ قمته شكل شفرة حادة) وهو الأول الذي تم اكتشافه منذ حوالي 120 عامًا.

ويقع الجبل المرجاني الشاهق والغريب قبالة ساحل كيب يورك ويبلغ ارتفاعه حوالي 1640 قدما (500 متر تقريبا).

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن ارتفاع الشعب المرجانية يقزم من برج "إيفل" الفرنسي وبرج "ذا شارد" في بريطانيا، ويبلغ ارتفاعه أكثر من نصف ارتفاع برج خليفة.

وتشكل الشعب المرجانية عبر العصور هذه الأبراج العملاقة عن طريق تراكم هياكلها المتينة فوق الصخور، والتي تمنحها القدرة على الارتفاع والبقاء في الماء.

واكتشف الفريق العلمي الجبل الهائل أثناء رحلة بحث علمية على إحدى السفن، وقام بإرسال روبوت إلى قاع المياه بهدف اكتشاف الجبل العملاق، وتم تصوير مشاهد رائعة.