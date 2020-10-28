رانيا يوسف تتصدر بحث "غوغل" بسبب فستان مهرجان الجونة... صور وفيديو

تصدرت الفنانة المصرية رانيا يوسف قائمة أكثر المواضيع بحثا على محرك البحث غوغل في مصر، صباح الأربعاء، بعد صور ظهورها في مهرجان الجونة.

ونشرت رانيا يوسف عددا من الصور من ظهورها باليوم الخامس من أيام مهرجان الجونة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

THE ‘ A SALUTE TO CHARLIE CHAPLIN’ CONCERT



jumpsuit by : elisabettafranchi

Stylist by : yasminalieldin

Hair by haithamdahab

Make Up by manargamilmakeupartist

Jewellery bijoux jewelry

Shoes : dolcegabbana

Bag : dolcegabbana pic.twitter.com/It3TixhU2A — Raniah Yousief (@RaniahYousief) October 27, 2020

ويذكر أن الممثلة المصرية رانيا يوسف، سبق وطالبت بإقرار قانون "رادع" لمكافحة التحرش بأنواعه كافة وخصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشتكية من تعرضها للتحرش عبر حساباتها على هذه المواقع، مهاجمة المتحرشين في سلسلة تغريدات على خلفية قضية الشاب المصري الذي اتهمته عشرات الفتيات بالتحرش بهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما تداولته وسائل إعلام مصرية هذه الأنباء.

رانيا يوسف ع الريد كاربت 🔥🔥

شاهد الفيديو كله 👇👇https://t.co/21oXLk5dZ3 pic.twitter.com/eSbPd8ERXN — اجدد صور الفنانين 🏠 (@ExclusivestarsX) October 27, 2020

وطالبت يوسف بإقرار قانون رادع بهذا الشأن قائلة بتغريدة في يوليو/ تموز الماضي: "أطالب بقانون رادع وسريع للتحرش بكل أنواعه في مصر وخاصه التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون عبره للجميع ويكون رادعا. ورسالتي للبنات متخافيش وواجهي أي متحرش بالبلاغ فورا عنه"، على حد تعبيرها.

وافتتح مهرجان "الجونة" السينمائي فعاليات دورته الرابعة، الجمعة 23 تشرين الأول- أكتوبر 2020، وتستمر إلى نهاية الشهر الجاري، كأول حدثٍ ثقافي ضخم تشهده مصر والمنطقة، وسط التحديات التي تفرضها جائحة كورونا حول العالم.