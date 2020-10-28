تسجيل
11:47 GMT28 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    بحث عن عمل

    وسائل حديثة مبتكرة لاقتناص وظيفة الأحلام

    © CC0 / pixabay
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104138/77/1041387728_0:101:1920:1181_1200x675_80_0_0_12b5cd8309ad7de1e0d345323cea2b66.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202010281046995613-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B5-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85/

    يعتبر اقتناص وظيفة الأحلام حاليا في عصر التكنولوجيا، ليس بالأمر السهل، ويتطلب عددا من المواصفات والمؤهلات الحديثة والمبتكرة، وتحتاج وسائل مختلفة أيضا.

    ويحدد موقع "ديلي إنفوغرافيك" مجموعة من الوسائل الحديثة المبتكرة، التي يمكن من خلالها اقتناص وظيفة الأحلام.

    ويقدم التقرير مجموعة الوسائل الجديدة، والتي جاءت على النحو التالي:

    موظف
    © AP Photo / Elaine Thompson
    للعثور على وظيفة...10 قواعد لكتابة سيرة ذاتية ممتازة

    1- طور أدواتك الإلكترونية:

    لو كنت مستخدما للإنترنت ولديك تاريخ "أون لاين" عبر مواقع مختلفة، يمكنك أن تترك آثار وخطوات يمكن لأصحاب الأعمال اقتفائها ومتابعتك من خلالها.

    تشير الإحصائيات إلى أن 75% من أصحاب الأعمال يقومون ببحث "أون لاين" عبر الإنترنت عن المرشحين لنيل الوظيفة لديهم.

    وتقول الإحصائيات أيضا أن 70% من أصحاب الأعمال يرفضون مرشحين لنيل الوظائف، بسبب ما يجدونه للمرشح من خلال بحثهم على الإنترنت.

    لذلك، احرص على يكون وجودك على الإنترنت إيجابيا بالنسبة لك، ويظهر جانبك الإيجابي لأصحاب الأعمال.

    2- أنشىء حسابا على موقع "لينكد إن":

    يعتبر موقع "لينكد إن" واحدا من أفضل الشبكات المتخصصة في عرض السير الذاتية لأصحاب الأعمال.

    وتقول الإحصائيات إن 89% من أصحاب الأعمال يقوموا بعمليات التوظيف من خلال "لينكد إن".

    لكن عليك أيضا الحرص من أن 36% فقط من طالبي الوظائف لديهم حسابات على "لينكد إن".

    لذلك، عليك ألا تهدر فرصتك في العثور على وظيفة وفرصة قوية بعدم التواجد على "لينكد إن".

    3- املأ كل التفاصيل ذات الصلة بالوظيفة التي تتقدم لها

    يقول الخبراء إن التفاصيل الصغيرة، يمكن أن يكون لها دور رئيسي في الحصول على الوظيفة.

    وتشير الإحصائيات إلى أن إضافة صورة شخصية رسمية إلى ملفك الشخصي على "لينكد إن" أو السيرة الذتية، يمكن أن تزيد فرص حصولك على الوظيفة 14 مرة.

    كما تقول إحصائية أخرى أن أعضاء "لينكد إن" الذين يضيفون المهارات الشخصية عبر حساباتهم تكون لديهم فرص الحصول على الوظيفة 13 مرة أكثر من الآخرين.

    4- اجعل ملفاتك الشخصية "شخصية":

    اجعل مواقع التواصل الاجتماعي "خاصة" بك، ولأصدقائك فقط.

    حاول أن تحذف أي صور أو منشورات غير ملائمة، والتي كانت منشورة على العام ويمكن أن تضر بصورتك أمام أصحاب الأعمال.

    لا تستخدم اسمك الشخصي الحقيقي كـ"اسم مستخدم" لمواقع غير ملائمة مثل مواقع المواعدة وما إلى ذلك من أمور.

    روسيا تصنع حقيبة سرية لمنع التفجيرات الإرهابية
    ufrf
    8 خطوات لكتابة سيرة ذاتية جذابة

    5- اخلق شخصية احترافية:

    أنشىء مواقع تواصل اجتماعي منفصلة باسمك الحقيقي، واحد للشخصية التي تود الظهور بها أمام أصحاب الأعمال، وآخر أمام أصدقائك والتي تكون على سجيتك فيه.

    حاول أن تنشر فقط المحتوى الخاص بمجالك ونطاق عملك، لأن هذا سيجعلك تبدو أكثر تركيزا ومعرفة وكفاءة بالوظيفة التي ترغب فيها.

    6- أنشئ فيديو سيرة ذاتية:

    نمط فيديو السيرة الذاتية، بات أكثر نموا ومحتواه يكون أكثر انتشارا عبر الإنترنت.

    يمكن أن تحقق السير الذاتية نجاحا وانتشارا أكثر من 90% من باقي أنواع السير الذاتية.

    وتجعلك فيديوهات السير الذاتية:

    - مختلفا عن باقي منافسيك على وظيفة أحلامك.

    - تظهر خلفيتك التقنية الاحترافية المتميزة.

    - تظهر مهاراتك التقنية.

    - تبرز إنجازاتك السابقة.

    - تظهر فهمك للمشروعات والأعمال التي تقوم بها.

    - يسوق لنفسك بصورة جيدة عن السيرة الذاتية العادية.

    أفضل منصات لإنشاء فيديو سيرة ذاتية:

    - يوتيوب (للانتشار الأكبر).

    - فاين (لخلق انطباع سريع قوي).

    - فيميو (لخلق فيديو ذات جودة احترافية عالية).

    7- اصنع خلفية تقنية عنك لدى أصحاب الأعمال:

    خلال عملية البحث عن وظيفة، تلعب مواقع التواصل الاجتماعي دورين رئيسيين:

    - 79% من الباحثين عن الوظائف يستخدمون مواقع التواصل للبحث عن الوظيفة.

    - 69% من الباحثين عن الوظائف لا يتمكنوا من التوظيف في الشركات بسبب الظهور السيء على مواقع التواصل.

    لذلك استخدم مواقع التواصل من أجل:

    روبوت باريستا في حديقة زارياديه في موسكو
    © Sputnik . Alexey Kudenko
    دراسة: 85 مليون وظيفة معرضة للخطر بسبب التقنيات الجديدة

    - معرفة أي الوظائف المناسبة لك فعليا.

    - عدم إهدار الوقت في طلب التوظيف في وظائف غير مناسبة لك.

    - ابحث عن المعلومات الرئيسية عن أصحاب العمل الذين تتقدم إليهم لتساعدك في العثور على إجابات ملائمة خلال المقابلة المتوقعة والتي تحتاجها للحصول على الوظيفة، عن طريق العثور على العناصر التالية:

    * شخصية الشركة وما تقدمه.

    * ثقافة وقيم الشركة التي تتقدم لها.

    * فرص النمو للشركة.

    - متوسط الرواتب التي تقدمها.

    8- استعد لمقابلة الفيديو:

    مقابلة الفيديو يمكن وصفها بأنها نقطة رئيسية "حرجة" لوصولك إلى وظيفة أحلامك.

    وتقول الإحصائيات إن 33% من أصحاب الأعمال يدركون خلال 90 ثانية فقط إذا كانوا سيوظفون الشخص من عدمه.

    مقابلة الفيديو يمكن أن تخلق انطباعا جيدا، حتى لو كان ذلك على بعد مسافات بعيدة.

    وأوضحت دراسة أنه من خلال مقابلة مع 500 من مسؤول الموارد البشرية أنهم يفضلون حاليا بنسبة 53% استخدام مقابلات الفيديو للتوظيف.

    بينما يخطط 13% من المديرين أن توظيفهم يخططون لاعتماد تلك المقابلات بشكل جدي.

    هناك نمطين من مقابلات الفيديو التي يمكن اعتمادها:

    - المقابلة الحوارية:

    الطريقة التقليدية التي تتم بطريقة السؤال والإجابة عبر منصات الفيديو.

    - مقابلة الطرف الواحد:

    تقوم على أن من يجري المقابلة يرسل أسئلة من خلال نموذج مرسل ويسجل طالب الوظيفة الإجابة ويرسلها مجددا.

    - تدرب على المقابلات مع أصدقائك عبر:

    سكايب – فيس تايم – غوغل هانج آوتس

    - تدرب على تسجيل مقاطع الفيديو والإجابات:

    كن حريصا على عدم الوقوع في:

    الأخطاء النحوية – عدم الثقة أو التردد – اختيار الكلمات.

    السقوط في تلك الأخطاء يمكن أن يؤثر بنسبة 45% على الانطباعات الأولى.

    باراك وميشيل أوباما
    © AFP 2020 / JIM YOUNG / AFP
    السيرة الذاتية لميشيل أوباما تصبح الأكثر مبيعا في أمريكا

    - جهز أدواتك:

    * افحص سماعتك جيدا.

    * استخدم خلفية بيضاء غير عاكسة.

    * ضع دفترا صغيرا إلى جانبك لتسجيل الملاحظات الرئيسية.

    * ارتد ملابس مريحة غير متكلفة.

    * ابتعد عن أي مزعجات محيطة بك.

    - لغة الجسد مهمة جدا حتى لو كانت المقابلة عبر الفيديو:

    * اجلس مستقيما.

    * اخلق تواصل بالعين مع من يقوم بالمقابلة.

    * اجعل يديك مستقيمة.

    انظر أيضا:

    للعثور على وظيفة...10 قواعد لكتابة سيرة ذاتية ممتازة
    8 خطوات لكتابة سيرة ذاتية جذابة
    السيرة الذاتية لميشيل أوباما تصبح الأكثر مبيعا في أمريكا
    الكلمات الدلالية:
    سيرة ذاتية, التقدم لوظيفة, طلب وظيفة, وظيفة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان زقاق شجر الباوباب، للمصور الروسي دميتري أرخيبوف، الذي دخل ضمن قائمة توب 50 صورة من بيئة البناء المفتوحة في مسابقة جائزة إبسون بانو للتصوير البنورامي الدولية
    بانوراما تحبس الأنفاس... جوائز إبسون بانو الدولية للتصوير البانورامي لعام 2020
    الغيرة من القوة العسكرية الأمريكية
    الجميع يغار من القوة العسكرية الأمريكية
    اتفاق إماراتي إسرائيلي لنقل النفط إلى الأسواق الأوربية
    اتفاق إماراتي إسرائيلي لنقل النفط إلى الأسواق الأوروبية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك