وسائل حديثة مبتكرة لاقتناص وظيفة الأحلام

يعتبر اقتناص وظيفة الأحلام حاليا في عصر التكنولوجيا، ليس بالأمر السهل، ويتطلب عددا من المواصفات والمؤهلات الحديثة والمبتكرة، وتحتاج وسائل مختلفة أيضا.

ويحدد موقع "ديلي إنفوغرافيك" مجموعة من الوسائل الحديثة المبتكرة، التي يمكن من خلالها اقتناص وظيفة الأحلام.

ويقدم التقرير مجموعة الوسائل الجديدة، والتي جاءت على النحو التالي:

1- طور أدواتك الإلكترونية:

لو كنت مستخدما للإنترنت ولديك تاريخ "أون لاين" عبر مواقع مختلفة، يمكنك أن تترك آثار وخطوات يمكن لأصحاب الأعمال اقتفائها ومتابعتك من خلالها.

تشير الإحصائيات إلى أن 75% من أصحاب الأعمال يقومون ببحث "أون لاين" عبر الإنترنت عن المرشحين لنيل الوظيفة لديهم.

وتقول الإحصائيات أيضا أن 70% من أصحاب الأعمال يرفضون مرشحين لنيل الوظائف، بسبب ما يجدونه للمرشح من خلال بحثهم على الإنترنت.

لذلك، احرص على يكون وجودك على الإنترنت إيجابيا بالنسبة لك، ويظهر جانبك الإيجابي لأصحاب الأعمال.

2- أنشىء حسابا على موقع "لينكد إن":

يعتبر موقع "لينكد إن" واحدا من أفضل الشبكات المتخصصة في عرض السير الذاتية لأصحاب الأعمال.

وتقول الإحصائيات إن 89% من أصحاب الأعمال يقوموا بعمليات التوظيف من خلال "لينكد إن".

لكن عليك أيضا الحرص من أن 36% فقط من طالبي الوظائف لديهم حسابات على "لينكد إن".

لذلك، عليك ألا تهدر فرصتك في العثور على وظيفة وفرصة قوية بعدم التواجد على "لينكد إن".

3- املأ كل التفاصيل ذات الصلة بالوظيفة التي تتقدم لها

يقول الخبراء إن التفاصيل الصغيرة، يمكن أن يكون لها دور رئيسي في الحصول على الوظيفة.

وتشير الإحصائيات إلى أن إضافة صورة شخصية رسمية إلى ملفك الشخصي على "لينكد إن" أو السيرة الذتية، يمكن أن تزيد فرص حصولك على الوظيفة 14 مرة.

كما تقول إحصائية أخرى أن أعضاء "لينكد إن" الذين يضيفون المهارات الشخصية عبر حساباتهم تكون لديهم فرص الحصول على الوظيفة 13 مرة أكثر من الآخرين.

4- اجعل ملفاتك الشخصية "شخصية":

اجعل مواقع التواصل الاجتماعي "خاصة" بك، ولأصدقائك فقط.

حاول أن تحذف أي صور أو منشورات غير ملائمة، والتي كانت منشورة على العام ويمكن أن تضر بصورتك أمام أصحاب الأعمال.

لا تستخدم اسمك الشخصي الحقيقي كـ"اسم مستخدم" لمواقع غير ملائمة مثل مواقع المواعدة وما إلى ذلك من أمور.

5- اخلق شخصية احترافية:

أنشىء مواقع تواصل اجتماعي منفصلة باسمك الحقيقي، واحد للشخصية التي تود الظهور بها أمام أصحاب الأعمال، وآخر أمام أصدقائك والتي تكون على سجيتك فيه.

حاول أن تنشر فقط المحتوى الخاص بمجالك ونطاق عملك، لأن هذا سيجعلك تبدو أكثر تركيزا ومعرفة وكفاءة بالوظيفة التي ترغب فيها.

6- أنشئ فيديو سيرة ذاتية:

نمط فيديو السيرة الذاتية، بات أكثر نموا ومحتواه يكون أكثر انتشارا عبر الإنترنت.

يمكن أن تحقق السير الذاتية نجاحا وانتشارا أكثر من 90% من باقي أنواع السير الذاتية.

وتجعلك فيديوهات السير الذاتية:

- مختلفا عن باقي منافسيك على وظيفة أحلامك.

- تظهر خلفيتك التقنية الاحترافية المتميزة.

- تظهر مهاراتك التقنية.

- تبرز إنجازاتك السابقة.

- تظهر فهمك للمشروعات والأعمال التي تقوم بها.

- يسوق لنفسك بصورة جيدة عن السيرة الذاتية العادية.

أفضل منصات لإنشاء فيديو سيرة ذاتية:

- يوتيوب (للانتشار الأكبر).

- فاين (لخلق انطباع سريع قوي).

- فيميو (لخلق فيديو ذات جودة احترافية عالية).

7- اصنع خلفية تقنية عنك لدى أصحاب الأعمال:

خلال عملية البحث عن وظيفة، تلعب مواقع التواصل الاجتماعي دورين رئيسيين:

- 79% من الباحثين عن الوظائف يستخدمون مواقع التواصل للبحث عن الوظيفة.

- 69% من الباحثين عن الوظائف لا يتمكنوا من التوظيف في الشركات بسبب الظهور السيء على مواقع التواصل.

لذلك استخدم مواقع التواصل من أجل:

- معرفة أي الوظائف المناسبة لك فعليا.

- عدم إهدار الوقت في طلب التوظيف في وظائف غير مناسبة لك.

- ابحث عن المعلومات الرئيسية عن أصحاب العمل الذين تتقدم إليهم لتساعدك في العثور على إجابات ملائمة خلال المقابلة المتوقعة والتي تحتاجها للحصول على الوظيفة، عن طريق العثور على العناصر التالية:

* شخصية الشركة وما تقدمه.

* ثقافة وقيم الشركة التي تتقدم لها.

* فرص النمو للشركة.

- متوسط الرواتب التي تقدمها.

8- استعد لمقابلة الفيديو:

مقابلة الفيديو يمكن وصفها بأنها نقطة رئيسية "حرجة" لوصولك إلى وظيفة أحلامك.

وتقول الإحصائيات إن 33% من أصحاب الأعمال يدركون خلال 90 ثانية فقط إذا كانوا سيوظفون الشخص من عدمه.

مقابلة الفيديو يمكن أن تخلق انطباعا جيدا، حتى لو كان ذلك على بعد مسافات بعيدة.

وأوضحت دراسة أنه من خلال مقابلة مع 500 من مسؤول الموارد البشرية أنهم يفضلون حاليا بنسبة 53% استخدام مقابلات الفيديو للتوظيف.

بينما يخطط 13% من المديرين أن توظيفهم يخططون لاعتماد تلك المقابلات بشكل جدي.

هناك نمطين من مقابلات الفيديو التي يمكن اعتمادها:

- المقابلة الحوارية:

الطريقة التقليدية التي تتم بطريقة السؤال والإجابة عبر منصات الفيديو.

- مقابلة الطرف الواحد:

تقوم على أن من يجري المقابلة يرسل أسئلة من خلال نموذج مرسل ويسجل طالب الوظيفة الإجابة ويرسلها مجددا.

- تدرب على المقابلات مع أصدقائك عبر:

سكايب – فيس تايم – غوغل هانج آوتس

- تدرب على تسجيل مقاطع الفيديو والإجابات:

كن حريصا على عدم الوقوع في:

الأخطاء النحوية – عدم الثقة أو التردد – اختيار الكلمات.

السقوط في تلك الأخطاء يمكن أن يؤثر بنسبة 45% على الانطباعات الأولى.

- جهز أدواتك:

* افحص سماعتك جيدا.

* استخدم خلفية بيضاء غير عاكسة.

* ضع دفترا صغيرا إلى جانبك لتسجيل الملاحظات الرئيسية.

* ارتد ملابس مريحة غير متكلفة.

* ابتعد عن أي مزعجات محيطة بك.

- لغة الجسد مهمة جدا حتى لو كانت المقابلة عبر الفيديو:

* اجلس مستقيما.

* اخلق تواصل بالعين مع من يقوم بالمقابلة.

* اجعل يديك مستقيمة.